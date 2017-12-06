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Для выполнения работ в Арктической зоне в 2018 году будут сформированы подразделения ликвидации экологического ущерба

07.12.2017 ЦАМТО 212 0
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Остров Котельный
Большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский Горняк» выгружает технику на остров Котельный.
Источник: www.anaga.ru

ЦАМТО, 6 декабря. В соответствии с Дорожной картой в будущем году планируется собрать более 3,5 тыс. т металлолома на острове Котельный, острове Врангеля, Архипелаге Новая Земля, городе Норильск на аэродроме "Алыкель".

С островной части Арктической зоны планируется вывезти более 2,5 тыс. т металлолома.

В рамках ликвидации экологического ущерба прошлых лет и обеспечения экологической безопасности в арктическом регионе с 2015 по 2017 год очищено 260 га загрязненных территорий, собрано более 16 тыс. т и вывезено на материк более 10 тыс. т металлолома.

Для выполнения работ в Арктической зоне в 2018 году вновь будут сформированы подразделения ликвидации экологического ущерба по временным штатно-должностным расчетам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.12.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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