Для выполнения работ в Арктической зоне в 2018 году будут сформированы подразделения ликвидации экологического ущерба
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Большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский Горняк» выгружает технику на остров Котельный.
Источник: www.anaga.ru
ЦАМТО, 6 декабря. В соответствии с Дорожной картой в будущем году планируется собрать более 3,5 тыс. т металлолома на острове Котельный, острове Врангеля, Архипелаге Новая Земля, городе Норильск на аэродроме "Алыкель".
С островной части Арктической зоны планируется вывезти более 2,5 тыс. т металлолома.
В рамках ликвидации экологического ущерба прошлых лет и обеспечения экологической безопасности в арктическом регионе с 2015 по 2017 год очищено 260 га загрязненных территорий, собрано более 16 тыс. т и вывезено на материк более 10 тыс. т металлолома.
Для выполнения работ в Арктической зоне в 2018 году вновь будут сформированы подразделения ликвидации экологического ущерба по временным штатно-должностным расчетам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.12.2017
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