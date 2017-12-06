Косачев сформулировал программу действий для НАТО: "заморозка" расширения, сохранение договора о РСМД, взаимоприемлемые решения в сфере ПРО
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Константин Косачев.
Источник: kommersant.ru
Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - НАТО должна заморозить прием новых членов в альянс и добиться выработки взаимоприемлемых договорённостей РФ и США в сфере ПРО и размещения обычных Вооружённых сил в Европе, а также сохранения договора РСМД, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Моя "программа действий" для НАТО, которую собирался озвучить на форуме (Берлинский форум внешней политики, - "ИФ"), но не успел из-за антироссийского проукраинского разворота дискуссии. Программа в нынешних реалиях из области фантастики, но с точки зрения реального объединения Европы не имеющая особых альтернатив: объявить о заморозке программы приема новых членов; выполнить принятые ранее обязательства по неразмещению на территории 13-и новых членов альянса существенных Вооруженных сил и вооружений", - написал К.Косачев в своем блоге на сайте СФ.
Кроме того, по его мнению, НАТО следует "добиться выработки взаимоприемлемых российско-американских договорённостей в сфере противоракетной обороны и размещения обычных Вооружённых сил в Европе, равно как и сохранения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности".
Также, считает К.Косачев, организация должна "принять на себя односторонние самоограничения по невыходу за пределы альянса своей военной активностью без санкции Совета Безопасности ООН; организовать равноправное взаимодействие с другими европейскими структурами в сфере безопасности (для России важно ОДКБ) под эгидой ОБСЕ".
По мнению сенатора, "без этого мы, европейцы, так и будем оставаться самым разделённым геополитическим сообществом на планете".
Седьмой Берлинский форум внешней политики проходил 4-5 декабря, К.Косачев принял в нем участие.
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06.12.2017
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