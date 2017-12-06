Правительство утвердило цены на продукцию гособоронзаказа
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Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" в цехе окончательной сборки на заводе "Прогресс".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новое положение о регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу (ГОЗ), соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду.
"Утверждено новое Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, которым устанавливается единый механизм государственного регулирования цен на продукцию при формировании, размещении и выполнении ГОЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это обеспечит единые правила ценообразования при формировании, размещении и выполнении ГОЗ, а также сдержит рост цен на продукцию оборонно-промышленного комплекса за счет применения в ценообразовании "расширенного индексного подхода".
Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ.
Как следует из документа, "расширенным индексным подходом" предусматривается начиная с 2018 года определять затратным методом базовые цены на образцы военной и специальной техники и фиксировать их не менее чем на шесть лет, не пересматривая ежегодно, а только уточняя эти цены на индекс-дефлятор. При этом производители продукции могут оставлять у себя прибыль, полученную от достигнутой экономии, и направлять ее на инвестиционные цели и внедрение бережливых технологий.
Согласно постановлению, Минпромторг России, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" вправе разрабатывать совместно с государственными заказчиками и по согласованию с ФАС утверждать рекомендации по определению цен, которые позволяют учитывать отраслевые особенности производства и определения прибыли.
Добавляется, что признаются утратившими силу все ранее принятые постановления правительства по вопросам государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ. Новое положение вступает в силу с 1 января 2018 года.
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06.12.2017
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