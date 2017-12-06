Главком ВМФ России прибыл с рабочим визитом во Вьетнам



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, делегация ВМФ проведет ряд встреч с командованием Вьетнамской народной армии и посетит штаб ВМФ в г. Хайфон

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев прибыл во Вьетнам, где делегации под его руководством предстоит ряд встреч с командованием вооруженных сил этой страны. Об этом сообщил 6 декабря журналистам официальный представитель Военно-морского флота РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В соответствии с программой визита российская военная делегация проведет ряд встреч с командованием Вьетнамской народной армии, посетит штаб Военно-морских сил в г. Хайфон, военно-морскую академию, а также надводный корабль и подводную лодку ВМС Вьетнама", - уточнил Дыгало.

Он отметил, что рабочий визит проходит по приглашению вьетнамской стороны.