Что произойдет в случае наземной войны между российской и американской армиями?



Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.

Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Российские парашютно-десантные отделения по своему составу похожи на мотострелковые формирования, и оснащаются они такими десантируемыми бронемашинами как БМД-3, БМД-4 и БТР-Д. Парашютно-десантные отделения меньше по своему составу, что обусловлено меньшей вместимостью БМД и БТР-Д. Несмотря на меньшее количество солдат, российские парашютно-десантные войска значительно более мобильны, чем их американские коллеги. БМД-3 имеет 30-мм автоматическую пушку, а на БМД-4 устанавливается 30-мм автоматическая пушка и 100-мм пушка, и оба они имеют также в своем арсенале противотанковые системы "Конкурс".

На уровне взвода российские мотострелковые войска не обладают дополнительной огневой мощью, за исключением одной снайперской винтовки СВД, и не имеют дополнительных транспортных средств. Мотострелковый или парашютно-десантный взвод, состоящий из трех отделений, имеет в своем составе три бронетранспортера и соответствующее количество пехотинцев.

Российская пехота имеет некоторое преимущество по сравнению с американской. Наличие трех бронетранспортеров в одном взводе означает, что российские наземные силы - если сравнивать по количеству солдат и бронетранспортеров - могут иметь в своем составе на 25% больше взводов, чем Сухопутные силы США. Теоретически это предоставляет командиру больше тактических возможностей на поле боя. Российские воздушно-десантные войска благодаря своей моторизации имеют значительно большую тактическую мобильность, чем обеспечивающие мобильность за счет своих ног американские десантники. Кроме того, московские десантники могут выбрасываться значительно дальше от указанных целей и затем двигаться туда на своих транспортных средствах, что позволяет уязвимым транспортным самолетам с солдатами на борту находиться на значительном удалении от той зоны, где действуют смертельно опасные вражеские системы противовоздушной обороны.

Тем не менее американская пехота обладает решающим превосходством над российскими солдатами. Одна из причин - это организационная жизнеспособность: если российский взвод теряет одно транспортное средство, он лишается трети своей боевой мощи. А если американский взвод лишится одного транспортного средства, то он потеряет лишь четверную часть своей огневой мощи. Если российский взвод теряет два транспортных средства, то у него остается всего одно.

Кроме того, американские боевые машины пехоты превосходят российские аналоги. Хотя Bradley и БМП могут перевозить по семь солдат, оснащены 25-мм или 30-мм пушками и противотанковыми установками, Bradley имеет лучшее бронирование, а также электронную систему управления боем. Кроме того, у него в два раза больше противотанковых ракет. БМП уступает Bradley по всем показателям. С другой стороны, американский колесный бронетранспортер Stryker и российский колесный бронетранспортер БТР-82А примерно одинаковы. Оба они будут модернизированы - Stryker получит автоматическую 30-миллитетровую пушку или противотанковый ракетный комплекс Javelin, а БТР-82А будет оснащаться 57-мм пушкой.

Что касается боевой мощи пехоты, то в этой области американцам есть чем похвалиться. Против бронированной техники американский взвод может использовать три установки Javelin, противотанковый гранатомет M3, а также большое количество противотанковых гранатометов ближнего радиуса действия AT4, способные поражать цели на расстоянии до 1800 метров. Российские товарищи по оружию имеют в своем распоряжении только гранатометы РПГ-16 и РПГ-18, максимальный эффективный радиус действия которых составляет примерно 300 метров.

Против пехоты противника американцы могут использовать шесть легких и два средних пулемета, а также ручной гранатомет M3, тогда как российские солдаты могут противопоставить три средних пулемета и одну снайперскую винтовку СВД.

Американская и российская пехоты никогда не будут воевать одни. Они всегда будут составной частью интегрированной команды с бронетехникой, минометами, тяжелыми орудиями, средствами ведения радиоэлектронной борьбы, и все это будет использовано для достижения победы. Тем не менее в случае столкновения американские сухопутные силы будут иметь преимущество над российскими сухопутными силами в области огневой мощи. Будем надеяться на то, что обе стороны никогда не встретятся.

Кайл Мизоками живет и работает в Сан-Франциско, он специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности. Его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога Japan Security Watch.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)

The National Interest, США