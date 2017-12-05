Что произойдет в случае наземной войны между российской и американской армиями?
|
|
Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов
Российские парашютно-десантные отделения по своему составу похожи на мотострелковые формирования, и оснащаются они такими десантируемыми бронемашинами как БМД-3, БМД-4 и БТР-Д. Парашютно-десантные отделения меньше по своему составу, что обусловлено меньшей вместимостью БМД и БТР-Д. Несмотря на меньшее количество солдат, российские парашютно-десантные войска значительно более мобильны, чем их американские коллеги. БМД-3 имеет 30-мм автоматическую пушку, а на БМД-4 устанавливается 30-мм автоматическая пушка и 100-мм пушка, и оба они имеют также в своем арсенале противотанковые системы "Конкурс".
На уровне взвода российские мотострелковые войска не обладают дополнительной огневой мощью, за исключением одной снайперской винтовки СВД, и не имеют дополнительных транспортных средств. Мотострелковый или парашютно-десантный взвод, состоящий из трех отделений, имеет в своем составе три бронетранспортера и соответствующее количество пехотинцев.
Российская пехота имеет некоторое преимущество по сравнению с американской. Наличие трех бронетранспортеров в одном взводе означает, что российские наземные силы - если сравнивать по количеству солдат и бронетранспортеров - могут иметь в своем составе на 25% больше взводов, чем Сухопутные силы США. Теоретически это предоставляет командиру больше тактических возможностей на поле боя. Российские воздушно-десантные войска благодаря своей моторизации имеют значительно большую тактическую мобильность, чем обеспечивающие мобильность за счет своих ног американские десантники. Кроме того, московские десантники могут выбрасываться значительно дальше от указанных целей и затем двигаться туда на своих транспортных средствах, что позволяет уязвимым транспортным самолетам с солдатами на борту находиться на значительном удалении от той зоны, где действуют смертельно опасные вражеские системы противовоздушной обороны.
Тем не менее американская пехота обладает решающим превосходством над российскими солдатами. Одна из причин - это организационная жизнеспособность: если российский взвод теряет одно транспортное средство, он лишается трети своей боевой мощи. А если американский взвод лишится одного транспортного средства, то он потеряет лишь четверную часть своей огневой мощи. Если российский взвод теряет два транспортных средства, то у него остается всего одно.
Кроме того, американские боевые машины пехоты превосходят российские аналоги. Хотя Bradley и БМП могут перевозить по семь солдат, оснащены 25-мм или 30-мм пушками и противотанковыми установками, Bradley имеет лучшее бронирование, а также электронную систему управления боем. Кроме того, у него в два раза больше противотанковых ракет. БМП уступает Bradley по всем показателям. С другой стороны, американский колесный бронетранспортер Stryker и российский колесный бронетранспортер БТР-82А примерно одинаковы. Оба они будут модернизированы - Stryker получит автоматическую 30-миллитетровую пушку или противотанковый ракетный комплекс Javelin, а БТР-82А будет оснащаться 57-мм пушкой.
Что касается боевой мощи пехоты, то в этой области американцам есть чем похвалиться. Против бронированной техники американский взвод может использовать три установки Javelin, противотанковый гранатомет M3, а также большое количество противотанковых гранатометов ближнего радиуса действия AT4, способные поражать цели на расстоянии до 1800 метров. Российские товарищи по оружию имеют в своем распоряжении только гранатометы РПГ-16 и РПГ-18, максимальный эффективный радиус действия которых составляет примерно 300 метров.
Против пехоты противника американцы могут использовать шесть легких и два средних пулемета, а также ручной гранатомет M3, тогда как российские солдаты могут противопоставить три средних пулемета и одну снайперскую винтовку СВД.
Американская и российская пехоты никогда не будут воевать одни. Они всегда будут составной частью интегрированной команды с бронетехникой, минометами, тяжелыми орудиями, средствами ведения радиоэлектронной борьбы, и все это будет использовано для достижения победы. Тем не менее в случае столкновения американские сухопутные силы будут иметь преимущество над российскими сухопутными силами в области огневой мощи. Будем надеяться на то, что обе стороны никогда не встретятся.
Кайл Мизоками живет и работает в Сан-Франциско, он специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности. Его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога Japan Security Watch.
Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)
The National Interest, США
|
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
24.03.2014 Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
17.04.2013 Колесо или гусеница?
09.09.2011 Россия представила на международной выставке вооружения в Нижнем Тагиле свыше 1100 образцов продукции военного назначения
29.09.2017 Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ в Приамурье
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
|
beka1
1265
|
№1
05.12.2017 03:54
Хочу в американскую пехоту!!!
А если серьёзно, то в отношении наших БМП-2,3 и БМД частично прав америкос, броня у них никакая (для БМП- расплата за сомнительное умение плавать для машин действующих совместно с танками), компоновка у БМП-3 и БМД - преступление против русского солдата. Но по электронике БМП-2 с Бережком (кои то веки наши решились на такую модернизацию) и БМД-4М не уступают.
|
-1Сообщить модератору
|
Байкал57
504
|
№2
05.12.2017 06:32
....а БТР-82А будет оснащаться 57-мм пушкой.
Шпиён откуда взял, в помойке ни слуху ни духу...
|
0Сообщить модератору
|
VK
584
|
№3
05.12.2017 08:46
Цитата, beka1 сообщ. №1
для БМП- расплата за сомнительное умение плавать для машин действующих совместно с танками
чтобы "танковать" на БМП в лоб в составе танковых колонн надо как в анекдоте про рукопашный бой десантников: прое..ть автомат, лопатку, каску, ремень, оказаться в пустыне где нет ни одного камня, палки и т.д. В тактическом плане это означает штурмовать (или отражать атаку) без разведки, без поддержки авиации и артиллерии. Это уже само по себе в современной реальности глупо делать даже на танках. Если только по вынужденности, как это было в Сирии в начале войны, когда по несколько танков сразу работали в городе. Т.к. превращать весь город в руины ковровыми бомбардировками и артогнем в планы "кровавого Ассада", видимо не входило.
Те же США, если смотреть на этого "светоча мудрости", когда решают свои задачи (колониального ипериализма), то набор техники затачивают под эти задачи. Когда они воевали Вьетнам, то у них был вполне массовый авиадесантируемый плавающий "алюминиевый" Шеридан. Когда с тропиками завязали, и сфокусировались на Ближний Восток, то на кой хрен там плавающая техника, когда там две реки (образно) на весь театр. Поэтому и технику они меняют. Если не надо плавать и негде завязнуть в болоте, то можно и технику потяжелее заказать и купить.
Европейцы после WW2 с колониальными амбициями завязали, сами в какой-то мере став если не колонией, то вассалами. Потому и техника им нужна только для обороны.
У нас техника нужна была для нашего театра действий. А значит надо иметь преимущество не штурмовать в лоб и не сидеть в глухой обороне, а широко маневрировать, перерезать пути снабжения, обходить укрепленные точки обороны транспортных узлов, заходить к ним в тыл и жестоко карать. Делать такое на тяжелой технике на большей части территории страны просто не получится.
|
+10Сообщить модератору
|
Виктор Макаров
29
|
№4
05.12.2017 09:54
Вы все хорошо знаете возможности 25, 30 мм пушек, все знают возможности 100 мм пушки, одна только дальность стрельбы более 10 км., т.е., длинная рука как минимум в 2, 5 раза превосходит все эти пушки мелких калибров, уже не говоря об могуществе боеприпаса, при том она ещё может стрелять и управляемыми боеприпасами. А то, что умеет плавать, это хорошо, более мобильна, а на театре военных действий в Европе масса рек , больших и малых и по Великой Отечественной войне МЫ знаем как их сложно форсировать, спасибо американцам по ленд-лизу приславшим нам амфибии, хоть небольшая, но помощь.. В европейской части России такая же местность, а Бредли и все их штучки это для Ирака, Сирии, Аравийский полуостров, многие районы Африки, вот там может быть они хороши. Обычная демагогия англосаксов, хвалить своё, даже если своё полное гав.. .
|
+3Сообщить модератору
|
Воин3D
1382
|
№5
05.12.2017 10:03
Цитата, VK сообщ. №3
чтобы "танковать" на БМП в лоб в составе танковых колонн надо как в анекдоте про рукопашный бой десантников: прое..ть автомат, лопатку, каску, ремень, оказаться в пустыне где нет ни одного камня, палки и т.д.Ну... Т-15 будет позволять делать и такое, что безусловно увеличит мощь в прорыве. Т.е. в идеале можно увеличить скорость блицкрига если наладить всестороннюю защиту танковых колон и досыпать в помощь танкам пехоту на тяжелых БМП. На чем в принципе немцы и обломались. Когда выбили боеспособные танковые колонны на пути к Москве. А теперь представьте идет мощная волна блицкрига, с охватом вражеских войск и доходим мы до населенного пункта, большого, типа Грозного. И там начинаются проблемки. Но если в составе колон будут тяжелые БМП, то сходу идет формирование штурмовых групп (малая часть колоны), а все остальное едет дальше. Этот бы процесс расписать, подробно и опробовать. Пальцем тыкать не буду, но есть у нас одна неугомонная недострана на юго-западе...
|
+1Сообщить модератору
|
MaoDz
1112
|
№6
05.12.2017 10:53
Цитата, q
А значит надо иметь преимущество не штурмовать в лоб и не сидеть в глухой обороне, а широко маневрировать, перерезать пути снабжения, обходить укрепленные точки обороны транспортных узлов, заходить к ним в тыл и жестоко карать. Делать такое на тяжелой технике на большей части территории страны просто не получится.Так-то оно так, но вот пока нет у нас в массовом количестве даже модернизированных бмп и бмд, а у них бредли есть и много. Т.е. при встрече в тылу (если мы таки доехали им в тыл) придется иметь дело с превосходящими нашу технику бредли. А это безусловно минус и серьезый.
Цитата, q
...а БТР-82А будет оснащаться 57-мм пушкой.А вот это вообще откуда? БТР вообще сможет с такого орудия стрелять? Его же качает конкретно даже от 30 мм, а при такой бандуре вообще по 40 сек на стабилизацию понадобится 0_0
|
+1Сообщить модератору
|
Байкал57
504
|
№7
05.12.2017 11:07
Теоретически отдача 57мм может быть меньше очереди из 30мм.
|
-1Сообщить модератору
|
kladbische
19
|
№8
05.12.2017 12:17
Что будет если сойдутся футбольные тренеры на футбольном поле? ничего не будет они не играют сами.
|
+1Сообщить модератору
|
MaoDz
1112
|
№9
05.12.2017 12:31
Цитата, q
Теоретически отдача 57мм может быть меньше очереди из 30мм.Ну это теоретически . А практически байкал (я думаю речь о нем) обладает довольно высокой скорострельностью (порядка 120 в\мин) . И как с этим справится БТР очень большой вопрос, имхо.
Даже где-то попадалась инфа, что у него тупо корпус слишком слабый в месте крепления башни и это проблема. А вообще 57-мм красота.
|
+1Сообщить модератору
|
beka1
1265
|
№10
05.12.2017 19:49
На п.3
Да, БМП создавалась именно в расчёте на то что будет атаковать в совместно с танками. Как бы не смешно относительно тонкобронных БМП это не звучало. Роль ,,такси,, для пехоты, доставляющей её до поля боя и предохраняющей её прежде всего от осколков и случайных пуль, отводится БТР, деиствовать в одном боевом порядками с танками не их задача. Вот они и должны уметь плавать. А БМП должны иметь броню аналогичную танковой. Вот Т-15 то что надо А Курганец это вновь ,,безбронный нонсенс,,, но у него хоть компоновка не ,,антинародная,,
|
0Сообщить модератору
|
leonbor12
748
|
№11
05.12.2017 20:04
Цитата, beka1 сообщ. №10
а, БМП создавалась именно в расчёте на то что будет атаковать в совместно с танками
Безосновательное утверждение!
БМП никогда! не предназначалось для атаки в танковых порядках! Читайте учебник тактики!
Доставка пехоты на линию атаки - да, поддержка атаки пехоты - да, но совместная атака с танками..., это... нечто. Особенно с учетом того, что некоторые 100 мм пушку, надо полагать БМП-3, называют "длинной рукой...", смешно право слово.
Там пушка хоть и приличного калибра, 199 мм все же, но СЛАБОЙ ЭНЕРГЕТИКИ!!! Ее ТТХ см в Гугле.
|
-1Сообщить модератору
|
leonbor12
748
|
№12
05.12.2017 21:07
Цитата, leonbor12 сообщ. №11
Там пушка хоть и приличного калибра, 199 мм все же,
Прошу прошения, 100 мм! Не ту кнопочку тисканул.
|
0Сообщить модератору