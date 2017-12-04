США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС
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Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017.
Источник: © AP Photo / Ahn Young-joon
ТОКИО, 4 дек - РИА Новости. США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории: в них будет задействовано около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.
Как объявило Минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.
Северная Корея 29 ноября успешно испытала ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территорию США.
Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в ходе слушаний в парламенте страны военные заявили, что в рамках маневров, которые завершатся 8 декабря, задействуют американские истребители F-22 и F-35A и будет отрабатываться уничтожение передвижных ракетных пусковых установок Северной Кореи. Кроме того, пройдут учения по уничтожению вражеской дальнобойной артиллерии и по высадке десанта на территории противника.
По данным Ренхап, в учениях Vigilant ACE также задействуют бомбардировщик B-1B "Лансер" ВВС США, шесть американских палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же F-16.
|Куда могут долететь ракеты КНДР.
|Источник: Инфографика РИА Новости
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04.12.2017
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