"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"



Пуск ракеты «Союз-2.1б».

Источник: Юрий Смитюк / ТАСС Пуск ракеты «Союз-2.1б».Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику

Второй пуск с Восточного, которому предстоит стать главным космодромом страны, завершился провалом. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике. В "Роскосмосе" на это отреагировали весьма своеобразно. Почему пуски российских ракет все больше напоминают цирк и что общего у руководства "Роскосмоса" с Илоном Маском — в материале "Ленты.ру".

"Удивительное зрелище!"

Москва, аэропорт Внуково, 27 ноября 2017 года, 20:00 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" из 12 человек поднялась на борт реактивного двухмоторного самолета бизнес-класса Gulfstream G550 американской корпорации Gulfstream Aerospace. Бизнес-джет направляется в аэропорт Игнатьево, недалеко от Благовещенска.

На следующий день (по московскому времени) официальным лицам предстоит участвовать в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный, отмечается в материалах, доступных на портале госзакупок. Обслуживание на борту производится по категории VIP.

Ракета «Союз-2.1б» на Восточном. Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Амурская область, космодром Восточный, 28 ноября 2017 года, 08:41 по московскому времени. Стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой из 19 спутников, в том числе 17 иностранных. Через 10 минут, в 08:51 по московскому времени, произошло отделение последней, третьей ступени ракеты от головной части (разгонного блока и полезной нагрузки).

Где-то в небе над Атлантическим океаном, примерно 09:00 по московскому времени. Пилот Boeing 777 фотографирует (снимки раз и два) огненный шар, разделившийся на несколько горящих объектов.

"Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по московскому времени — прим. "Ленты.ру")", — сообщил он впоследствии на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com.

"Слава России!"

Амурская область, космодром Восточный, несколько минут спустя после падения головной части ракеты в Атлантический океан. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравляет пусковой расчет космодрома Восточный с успешным стартом "Союз-2.1б": "Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!"

Сотрудникам космодрома Рогозин заявил, что "мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный".

Рассказал вице-премьер и о светлом будущем Восточного, в частности, о строительстве второго и третьего стартовых столов, пуске тяжелой ракеты "Ангара" и изготовлении сверхтяжелого носителя. "До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж" (…). Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", — отметил Рогозин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный". Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

Амурская область, аэропорт Игнатьево, 10:30 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" расположилась в Gulfstream G550, самолет направляется обратно в Москву. Билеты туда и обратно на всех обошлись "Роскосмосу" в девять миллионов рублей. Илон Маск также пользуется самолетами такого класса, и, похоже, только в этом "Роскосмос" похож на SpaceX.

Примерно тогда же СМИ опубликовали первые сведения о неполадках в разгонном блоке "Фрегат".

"Пролетные испытания"

"В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите", — сообщил 28 ноября в полдень "Роскосмос". Многочисленные эксперты сошлись во мнении, что проблемы связаны с "Фрегатом". Тогда же возникло предположение, что головная часть ракеты сошла с орбиты и упала в Атлантический океан.

Протодиакон Андрей Кураев, комментируя окропление епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом ракеты и спутника, поднял вопрос об ответственности церкви за неудачный пуск "Метеор-М" №2-1 на "Союз-2.1б". С ним не согласился священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко, назвавший условием успешной работы техники "соработничество человека и Бога".

"Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога", — подчеркнул священник.

Особо отличился директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Чмаров.

"Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями", — заявил он.

"Потерял ориентацию"

Выдвигалось несколько версий причин случившегося — от столкновения с космическим мусором и диверсии до технической неисправности в аппаратуре спутниковой навигации. Ясно одно — после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" неправильно сориентировался.

В настоящее время ведущей версией аварии головной части считается ошибка в полетном задании разгонника. Он был запрограммирован на запуск ракеты не с Восточного, а с Байконура. В результате разгонный блок выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации, то есть фактически маневр оказался не разгонным, а тормозным. Вместо выхода на переходную орбиту головная часть направилась обратно к Земле.

"Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан", — отметил источник.

"По Луне"

В "Роскосмосе" создана комиссия для выяснения обстоятельств аварии, эксперты должны завершить работу к 15 декабря. Госкомиссия определит момент совершения ошибки: на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания. Устранить ошибки в полетных заданиях ответственные предприятия ракетно-космической отрасли обязаны к 8 декабря, иначе запланированный на 22 декабря 2017 года третий пуск с Восточного будет отложен.

Кроме того, на Восточном отменят первые пуски по российской лунной программе. "Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства (стартового комплекса для) "Ангары", конечно, будем переводить сюда [на Восточный] и пуски по лунным программам", — заявил 29 ноября гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Спутник Земли - Луна. Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Он осторожно отметил, что в 2018 году с Восточного планируется как минимум два пуска, да и те во второй половине года.

Спутник "Метеор-М" застрахован в "Согазе", ВСК, "Ингосстрахе" и "Мегарусс-д" на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Стоимость пуска ракеты "Союз" с космодрома Восточный оценивается в три миллиарда рублей.

Андрей Борисов