"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
|
|
Пуск ракеты «Союз-2.1б».
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС
"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику
Второй пуск с Восточного, которому предстоит стать главным космодромом страны, завершился провалом. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике. В "Роскосмосе" на это отреагировали весьма своеобразно. Почему пуски российских ракет все больше напоминают цирк и что общего у руководства "Роскосмоса" с Илоном Маском — в материале "Ленты.ру".
"Удивительное зрелище!"
Москва, аэропорт Внуково, 27 ноября 2017 года, 20:00 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" из 12 человек поднялась на борт реактивного двухмоторного самолета бизнес-класса Gulfstream G550 американской корпорации Gulfstream Aerospace. Бизнес-джет направляется в аэропорт Игнатьево, недалеко от Благовещенска.
На следующий день (по московскому времени) официальным лицам предстоит участвовать в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный, отмечается в материалах, доступных на портале госзакупок. Обслуживание на борту производится по категории VIP.
|Ракета «Союз-2.1б» на Восточном.
|Источник: Юрий Смитюк / ТАСС
Амурская область, космодром Восточный, 28 ноября 2017 года, 08:41 по московскому времени. Стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой из 19 спутников, в том числе 17 иностранных. Через 10 минут, в 08:51 по московскому времени, произошло отделение последней, третьей ступени ракеты от головной части (разгонного блока и полезной нагрузки).
Где-то в небе над Атлантическим океаном, примерно 09:00 по московскому времени. Пилот Boeing 777 фотографирует (снимки раз и два) огненный шар, разделившийся на несколько горящих объектов.
"Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по московскому времени — прим. "Ленты.ру")", — сообщил он впоследствии на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com.
"Слава России!"
Амурская область, космодром Восточный, несколько минут спустя после падения головной части ракеты в Атлантический океан. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравляет пусковой расчет космодрома Восточный с успешным стартом "Союз-2.1б": "Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!"
Сотрудникам космодрома Рогозин заявил, что "мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный".
Рассказал вице-премьер и о светлом будущем Восточного, в частности, о строительстве второго и третьего стартовых столов, пуске тяжелой ракеты "Ангара" и изготовлении сверхтяжелого носителя. "До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж" (…). Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", — отметил Рогозин.
|Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный".
|Источник: Игорь Агеенко/ТАСС
Амурская область, аэропорт Игнатьево, 10:30 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" расположилась в Gulfstream G550, самолет направляется обратно в Москву. Билеты туда и обратно на всех обошлись "Роскосмосу" в девять миллионов рублей. Илон Маск также пользуется самолетами такого класса, и, похоже, только в этом "Роскосмос" похож на SpaceX.
Примерно тогда же СМИ опубликовали первые сведения о неполадках в разгонном блоке "Фрегат".
"Пролетные испытания"
"В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите", — сообщил 28 ноября в полдень "Роскосмос". Многочисленные эксперты сошлись во мнении, что проблемы связаны с "Фрегатом". Тогда же возникло предположение, что головная часть ракеты сошла с орбиты и упала в Атлантический океан.
Протодиакон Андрей Кураев, комментируя окропление епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом ракеты и спутника, поднял вопрос об ответственности церкви за неудачный пуск "Метеор-М" №2-1 на "Союз-2.1б". С ним не согласился священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко, назвавший условием успешной работы техники "соработничество человека и Бога".
"Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога", — подчеркнул священник.
Особо отличился директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Чмаров.
"Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями", — заявил он.
"Потерял ориентацию"
Выдвигалось несколько версий причин случившегося — от столкновения с космическим мусором и диверсии до технической неисправности в аппаратуре спутниковой навигации. Ясно одно — после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" неправильно сориентировался.
В настоящее время ведущей версией аварии головной части считается ошибка в полетном задании разгонника. Он был запрограммирован на запуск ракеты не с Восточного, а с Байконура. В результате разгонный блок выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации, то есть фактически маневр оказался не разгонным, а тормозным. Вместо выхода на переходную орбиту головная часть направилась обратно к Земле.
"Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан", — отметил источник.
"По Луне"
В "Роскосмосе" создана комиссия для выяснения обстоятельств аварии, эксперты должны завершить работу к 15 декабря. Госкомиссия определит момент совершения ошибки: на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания. Устранить ошибки в полетных заданиях ответственные предприятия ракетно-космической отрасли обязаны к 8 декабря, иначе запланированный на 22 декабря 2017 года третий пуск с Восточного будет отложен.
Кроме того, на Восточном отменят первые пуски по российской лунной программе. "Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства (стартового комплекса для) "Ангары", конечно, будем переводить сюда [на Восточный] и пуски по лунным программам", — заявил 29 ноября гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.
|Спутник Земли - Луна.
|Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Он осторожно отметил, что в 2018 году с Восточного планируется как минимум два пуска, да и те во второй половине года.
Спутник "Метеор-М" застрахован в "Согазе", ВСК, "Ингосстрахе" и "Мегарусс-д" на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Стоимость пуска ракеты "Союз" с космодрома Восточный оценивается в три миллиарда рублей.
Андрей Борисов
|
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.08.2012 Полет к Луне на палочке верхом?
20.06.2017 Деньги в небо
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
27.12.2016 Первые с конца
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
31.05.2016 Не догоняем
27.05.2015 Лунная пыль
25.05.2015 Бессмысленная гонка
|
Алексей60
2260
|
№1
05.12.2017 07:51
Цитата, q
Кроме того, на Восточном отменят первые пуски по российской лунной программе.??? Не понял! На Восточном один старт для "Союза"! Автор серьёзно считает, что с помощью "Союза" можно что-то запустить к Луне?
Такие заявления нивелируют весь пафос и хлёсткость статьи!
|
+1Сообщить модератору
|
forumow
3834
|
№2
05.12.2017 10:46
Статья не претендует на объективность. Цель - бросить "гирьку недовольства" на "весы" репутации действующего руководства.
|
+5Сообщить модератору
|
BorSch
4641
|
№3
05.12.2017 19:18
Что именно "не претендует на объективность", с какими из изложенных фактов или выводов Вы не согласны?
|
0Сообщить модератору
|
forumow
3834
|
№4
05.12.2017 21:15
Цитата, BorSch сообщ. №3
с какими из изложенных фактов или выводов Вы не согласны?
Цитата
"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику
|
+1Сообщить модератору
|
BorSch
4641
|
№5
05.12.2017 21:24
Это все?! Броский газетный заголовок, согласно законам жанра рассчитан на ту часть аудитории, которая не умеет читать дальше заголовка. Это не статья, которую Вы оценили как необъективную. Обоснуйте пожалуйста.
|
0Сообщить модератору
|
В.К.О.
895
|
№6
05.12.2017 21:26
Цитата, forumow сообщ. №2
Статья не претендует на объективность. Цель - бросить "гирьку недовольства" на "весы" репутации действующего руководства."Гирьку" недовольства на весы репутации действующего руководства бросил отнюдь не автор статьи а Д.О.Рогозин, поторопившись браво отрапортовать об очередной победе российской космонавтики на фоне провального запуска.. А так же все чиновники ответственные за подготовку к старту данной ракеты. И за данный "косяк" с неправильно введённой программой, если это конечно правда и нам не пытаются тут мягко говоря лапшу на уши повесить...
ну а что касается вот этого:
Цитата, forumow сообщ. №4
"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтикутак на то они и журналисты. Это их работа..Или Вы хотели что бы они на фоне очередного провального запуска ракеты-носителя пели осанны космодрому "Восточный" и всей российской космонавтике..? Так что в данной ситуации такие вот ехидные высказывания это как раз ожидаемо..Тут надо не возмущаться а изо всех сил ответственным руководителям принимать меры к исправлению ситуации. Иначе действительно не только на "Восточном" а и на всей российской космонавтике можно будет ставить жирный крест..
|
-1Сообщить модератору