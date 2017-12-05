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"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"

05.12.2017 Lenta.ru 1514 6
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Пуск ракеты «Союз-2.1б»
Пуск ракеты «Союз-2.1б».
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику

Второй пуск с Восточного, которому предстоит стать главным космодромом страны, завершился провалом. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике. В "Роскосмосе" на это отреагировали весьма своеобразно. Почему пуски российских ракет все больше напоминают цирк и что общего у руководства "Роскосмоса" с Илоном Маском — в материале "Ленты.ру".

"Удивительное зрелище!"

Москва, аэропорт Внуково, 27 ноября 2017 года, 20:00 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" из 12 человек поднялась на борт реактивного двухмоторного самолета бизнес-класса Gulfstream G550 американской корпорации Gulfstream Aerospace. Бизнес-джет направляется в аэропорт Игнатьево, недалеко от Благовещенска.

На следующий день (по московскому времени) официальным лицам предстоит участвовать в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный, отмечается в материалах, доступных на портале госзакупок. Обслуживание на борту производится по категории VIP.


Ракета «Союз-2.1б» на Восточном.
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Амурская область, космодром Восточный, 28 ноября 2017 года, 08:41 по московскому времени. Стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой из 19 спутников, в том числе 17 иностранных. Через 10 минут, в 08:51 по московскому времени, произошло отделение последней, третьей ступени ракеты от головной части (разгонного блока и полезной нагрузки).

Где-то в небе над Атлантическим океаном, примерно 09:00 по московскому времени. Пилот Boeing 777 фотографирует (снимки раз и два) огненный шар, разделившийся на несколько горящих объектов.

"Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по московскому времени — прим. "Ленты.ру")", — сообщил он впоследствии на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com.

"Слава России!"

Амурская область, космодром Восточный, несколько минут спустя после падения головной части ракеты в Атлантический океан. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравляет пусковой расчет космодрома Восточный с успешным стартом "Союз-2.1б": "Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!"

Сотрудникам космодрома Рогозин заявил, что "мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный".

Рассказал вице-премьер и о светлом будущем Восточного, в частности, о строительстве второго и третьего стартовых столов, пуске тяжелой ракеты "Ангара" и изготовлении сверхтяжелого носителя. "До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж" (…). Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", — отметил Рогозин.


Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный".
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

Амурская область, аэропорт Игнатьево, 10:30 по московскому времени. Делегация "Роскосмоса" расположилась в Gulfstream G550, самолет направляется обратно в Москву. Билеты туда и обратно на всех обошлись "Роскосмосу" в девять миллионов рублей. Илон Маск также пользуется самолетами такого класса, и, похоже, только в этом "Роскосмос" похож на SpaceX.

Примерно тогда же СМИ опубликовали первые сведения о неполадках в разгонном блоке "Фрегат".

"Пролетные испытания"

"В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите", — сообщил 28 ноября в полдень "Роскосмос". Многочисленные эксперты сошлись во мнении, что проблемы связаны с "Фрегатом". Тогда же возникло предположение, что головная часть ракеты сошла с орбиты и упала в Атлантический океан.

Протодиакон Андрей Кураев, комментируя окропление епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом ракеты и спутника, поднял вопрос об ответственности церкви за неудачный пуск "Метеор-М" №2-1 на "Союз-2.1б". С ним не согласился священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко, назвавший условием успешной работы техники "соработничество человека и Бога".

"Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога", — подчеркнул священник.

Особо отличился директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Чмаров.

"Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями", — заявил он.

"Потерял ориентацию"

Выдвигалось несколько версий причин случившегося — от столкновения с космическим мусором и диверсии до технической неисправности в аппаратуре спутниковой навигации. Ясно одно — после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" неправильно сориентировался.

В настоящее время ведущей версией аварии головной части считается ошибка в полетном задании разгонника. Он был запрограммирован на запуск ракеты не с Восточного, а с Байконура. В результате разгонный блок выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации, то есть фактически маневр оказался не разгонным, а тормозным. Вместо выхода на переходную орбиту головная часть направилась обратно к Земле.

"Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан", — отметил источник.

"По Луне"

В "Роскосмосе" создана комиссия для выяснения обстоятельств аварии, эксперты должны завершить работу к 15 декабря. Госкомиссия определит момент совершения ошибки: на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания. Устранить ошибки в полетных заданиях ответственные предприятия ракетно-космической отрасли обязаны к 8 декабря, иначе запланированный на 22 декабря 2017 года третий пуск с Восточного будет отложен.

Кроме того, на Восточном отменят первые пуски по российской лунной программе. "Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства (стартового комплекса для) "Ангары", конечно, будем переводить сюда [на Восточный] и пуски по лунным программам", — заявил 29 ноября гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.


Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Он осторожно отметил, что в 2018 году с Восточного планируется как минимум два пуска, да и те во второй половине года.

Спутник "Метеор-М" застрахован в "Согазе", ВСК, "Ингосстрахе" и "Мегарусс-д" на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Стоимость пуска ракеты "Союз" с космодрома Восточный оценивается в три миллиарда рублей.


Андрей Борисов
04.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Компании
Boeing
General Dynamics
SpaceX
Вертолеты России
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Луна
Марс
Союз РН
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Алексей60
2260
№1
05.12.2017 07:51
Цитата, q
Кроме того, на Восточном отменят первые пуски по российской лунной программе.
??? Не понял! На Восточном один старт для "Союза"! Автор серьёзно считает, что с помощью "Союза" можно что-то запустить к Луне?
Такие заявления нивелируют весь пафос и хлёсткость статьи!
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RU
forumow
3834
№2
05.12.2017 10:46
Статья не претендует на объективность. Цель - бросить "гирьку недовольства" на "весы" репутации действующего руководства.
+5
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RU
BorSch
4641
№3
05.12.2017 19:18
Что именно "не претендует на объективность", с какими из изложенных фактов или выводов Вы не согласны?
0
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RU
forumow
3834
№4
05.12.2017 21:15
Цитата, BorSch сообщ. №3
с какими из изложенных фактов или выводов Вы не согласны?
Цитата
"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику
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RU
BorSch
4641
№5
05.12.2017 21:24
Это все?! Броский газетный заголовок, согласно законам жанра рассчитан на ту часть аудитории, которая не умеет читать дальше заголовка. Это не статья, которую Вы оценили как необъективную. Обоснуйте пожалуйста.
0
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KZ
В.К.О.
895
№6
05.12.2017 21:26
Цитата, forumow сообщ. №2
Статья не претендует на объективность. Цель - бросить "гирьку недовольства" на "весы" репутации действующего руководства.
"Гирьку" недовольства на весы репутации действующего руководства бросил отнюдь не автор статьи а Д.О.Рогозин, поторопившись браво отрапортовать об очередной победе российской космонавтики  на фоне провального запуска.. А так же все чиновники ответственные за подготовку к старту данной ракеты. И за данный "косяк" с неправильно введённой программой, если это конечно правда и нам не пытаются тут мягко говоря лапшу на уши повесить...
ну а что касается вот этого:
Цитата, forumow сообщ. №4
"Роскосмос" похоронил Восточный и российскую космонавтику
так на то они и журналисты. Это их работа..Или Вы хотели что бы они на фоне очередного провального запуска ракеты-носителя пели осанны космодрому "Восточный" и всей российской космонавтике..? Так что в данной ситуации такие вот ехидные высказывания это как раз ожидаемо..Тут надо не возмущаться а изо всех сил ответственным руководителям принимать меры к исправлению ситуации. Иначе действительно не только на "Восточном"  а и на всей российской космонавтике можно будет ставить жирный крест..
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