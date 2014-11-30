Беспилотники российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения преодолели свыше 20 тыс. км
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10».
Источник: gazeta.ru
ЦАМТО, 30 ноября. За истекший летний период обучения общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии составил более 300 часов. За это время аппараты преодолели расстояние свыше 20 тыс. км.
В ходе боевой подготовки на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также полигоне Майкопский в Адыгее БЛА активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для оценки эффективности поражения целей.
Кроме того, беспилотники привлекались для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой техники базы. БЛА применялись и в ходе проведения практических тренировок в системе разведывательных огневых (ударных) контуров.
Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан", "Застава" и "Гранат", состоящие на вооружении военной базы, использовались как днем, так и ночью в различных климатических условиях.
Летательные аппараты оснащены современными инфракрасными фото- и видео модулями, с помощью которых возможно обнаружение хорошо замаскированных целей даже в темное время суток.
В завершении летнего периода обучения военнослужащие подразделений БЛА военной базы успешно сдали экзамены по применению летательных аппаратов при выполнении поставленных задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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30.11.2017
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