Большой десантный корабль "Иван Грен" начал государственные испытания
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Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Во время испытаний государственной приемочной комиссии Минобороны РФ будет предъявлена работа всех систем и механизмов корабля
КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Головной большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вышел в море для проведения государственных испытаний, сообщил ТАСС пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.
"В четверг, 30 ноября, большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний. Программой испытаний запланировано несколько выходов в море, в течение которых государственной приемочной комиссии Министерства обороны РФ будет предъявлена работа всех систем и механизмов корабля", - рассказал он, отметив, что государственные испытания планируется завершить в декабре, после чего БДК "Иван Грен" будет передан заказчику.
БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро".
Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу Министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта - БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года в Калининграде. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ.
За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".
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30.11.2017
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