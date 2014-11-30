Шойгу прибыл в Минск



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в столицу Белоруссии Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана обсудят комплекс вопросов в политической и военной областях, в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

По итогам заседания будут приняты решения, связанные с совершенствованием деятельности ОДКБ и ее рабочих органов, функционированием и развитием системы коллективной безопасности.

Участники также согласуют совместные мероприятия на следующий год.