Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ка-226Т – первый в мире модульный вертолет, полностью созданный с использованием цифровых технологий

29.11.2017 АО «Вертолеты России» 130 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Легкий вертолет Ка-226Т разработки холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) стал пилотным проектом создания и производства вертолетов с использованием информационных технологий. Цифровое производство значительно упростит разработку новых модификаций, модернизацию и внесение изменений в конструкцию по требованию заказчика. Все новые модели и модификации существующих вертолетов будут создаваться по тому же принципу.


Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.


Разработчик вертолета, "АО Камов", подготовил полный пакет конструкторской документации, включая цифровые модели деталей и агрегатов, а также трехмерные модели готовых вертолетов.


В настоящий момент в части реализации проекта конструкторское бюро и серийное производство на Улан-Удэнском авиационном заводе получили единую информационную систему с возможностью онлайн-связи. Таким образом, предприятие не только имеет круглосуточный доступ к актуальной конструкторской документации, но и возможность связи с разработчиком для обсуждения моделей в связи со спецификой производства. В дальнейшем единая система позволит всем участникам проекта отслеживать и контролировать производство вертолетов на каждом этапе.


"Проект Ка-226Т – это первый опыт предприятий холдинга по созданию новой модификации вертолета с использованием исключительно программного обеспечения. Цифровизация позволила сократить время на разработку машины, а за счет создания 3D-моделей - повысить точность проработки узлов и агрегатов вертолета. Это позволило создать современную и качественную машину, которая по совокупным летно-техническим и другим характеристикам существенно превосходит западные аналоги", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный АО "Камов", построен по модульной схеме и имеет широкий спектр применения. Он станет первым вертолетом, полностью разработанным и производимым структурами холдинга с помощью цифрового производства. По совокупным характеристикам, экологичности и экономичности Ка-226Т значительно превосходит зарубежные аналоги. Соосная схема несущих винтов и отсутствие рулевого винта в конструкции не только повышает безопасность полетов, но и позволяет эксплуатировать вертолет с площадок небольшого размера. Эксплуатационный диапазон температур Ка-226Т составляет от -50°С до +50°С, кроме того вертолет не требует ангарного хранения.
29.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Камов
У-УАЗ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы