Ка-226Т – первый в мире модульный вертолет, полностью созданный с использованием цифровых технологий



Вертолет Ка-226Т.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Вертолет Ка-226Т.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Легкий вертолет Ка-226Т разработки холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) стал пилотным проектом создания и производства вертолетов с использованием информационных технологий. Цифровое производство значительно упростит разработку новых модификаций, модернизацию и внесение изменений в конструкцию по требованию заказчика. Все новые модели и модификации существующих вертолетов будут создаваться по тому же принципу.

Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.

Разработчик вертолета, "АО Камов", подготовил полный пакет конструкторской документации, включая цифровые модели деталей и агрегатов, а также трехмерные модели готовых вертолетов.

В настоящий момент в части реализации проекта конструкторское бюро и серийное производство на Улан-Удэнском авиационном заводе получили единую информационную систему с возможностью онлайн-связи. Таким образом, предприятие не только имеет круглосуточный доступ к актуальной конструкторской документации, но и возможность связи с разработчиком для обсуждения моделей в связи со спецификой производства. В дальнейшем единая система позволит всем участникам проекта отслеживать и контролировать производство вертолетов на каждом этапе.

"Проект Ка-226Т – это первый опыт предприятий холдинга по созданию новой модификации вертолета с использованием исключительно программного обеспечения. Цифровизация позволила сократить время на разработку машины, а за счет создания 3D-моделей - повысить точность проработки узлов и агрегатов вертолета. Это позволило создать современную и качественную машину, которая по совокупным летно-техническим и другим характеристикам существенно превосходит западные аналоги", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный АО "Камов", построен по модульной схеме и имеет широкий спектр применения. Он станет первым вертолетом, полностью разработанным и производимым структурами холдинга с помощью цифрового производства. По совокупным характеристикам, экологичности и экономичности Ка-226Т значительно превосходит зарубежные аналоги. Соосная схема несущих винтов и отсутствие рулевого винта в конструкции не только повышает безопасность полетов, но и позволяет эксплуатировать вертолет с площадок небольшого размера. Эксплуатационный диапазон температур Ка-226Т составляет от -50°С до +50°С, кроме того вертолет не требует ангарного хранения.