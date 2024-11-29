Совершил первый полет третий Бе-200ЧС таганрогской сборки

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 27 ноября 2017 года с заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31140, серийный номер 305), построенный для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Красноярском авиационно-спасательном центре Сибирского регионального центра МЧС России.

Третий серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-05, регистрационный номер RF-31140) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 27.11.2017 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что это третий самолет Бе-200ЧС, построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по Государственному контракту, заключенному ОАК с МЧС России 25 мая 2011 года на постройку шести самолетов Бе-200ЧС.

Согласно условиям контракта, первое воздушное судно планировалось передать заказчику уже во втором квартале 2013 года, а затем ежеквартально сдавать еще по одной машине, завершив поставки в третьем квартале 2014 года.На реализацию данного контракта распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года было определено выделение 8,724 млрд рублей в 2011-2015 годах.

Данные самолеты должны были стать первыми серийными Бе-200, построенными на ТАНТК им. Г.М. Бериева, поскольку до того их серийный выпуск осуществлялся на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". Изготовление Бе-200ЧС по данному контракту превратилось на ТАНТК в долгострой, и все и без того неоднократно корректировавшиеся графики поставок были сорваны. С 2014 года МЧС пыталось взыскать с ТАНТК неустойки за срыв поставок самолетов. В ноябре 2014 года было подписано распоряжение Президента Российской Федерации, вносящее изменения в распоряжение 2011 года об определении ТАНТК единственным исполнителем данного госконтракта. Согласно новому распоряжению были продлены сроки исполнения госконтракта на три года - до 2018 года.

По итогам совещания по реализации государственного контракта на поставку МЧС шести самолетов Бе-200ЧС, проведенного 23 февраля 2015 года, было подписано дополнительное соглашение № 3 к контрату о продлении срока действия контракта до 30 ноября 2018 года, с отлагательным условием в части вступления его в силу при наличии продленной на такой же срок банковской гарантии.

В конце 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была предоставлена ТАНТК им Г.М. Бериева бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости.

Головной таганрогский серийный Бе-200ЧС (серийный номер 03-03, регистрационный номер RF-32766, собственное имя "Александр Разгонин") был выкачен на ТАНТК только 30 мая 2016 года, поднят в воздух 16 сентября 2016 года, и сдан МЧС лишь 12 января 2017 года.

Второй таганрогский серийный самолет Бе-200ЧС с серийным номером 03-04 (регистрационный номер RF-31120) совершил первый полет в Таганроге 2 июля 2017 года и был передан МЧС 23 июля. Теперь поднят в воздух третий самолет с серийный номером 03-05.

Всего ранее было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, взлетевший 27 ноября 2017 года самолет 03-05 стал 12-м летным экземпляром Бе-200.

В мае 2013 года ТАНТК им. Г.М. Бериева также подписало с Министерством обороны России Государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов стало еще более долгостройным. Фактически строительство самолетов по данному контракту (серийные номера 03-09, 03-10 и с 03-51 по 03-54), по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году Министерство обороны расторгло данный контракт.

В то же время в июле 2017 года появились сообщения, что МЧС России ведет переговоры о возможности заказа еще шести самолетов Бе-200ЧС постройки ТАНТК им. Г.М. Бериева (видимо, имеется в виду реализация МЧС недостроенных самолетов аннулированного заказа Министерства обороны).

26 июня 2017 года ТАНТК им. Г.М. Бериева подписал контракт на поставку двух самолетов Бе-200 (с опционом еще на два) таганрогского производства с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd., с поставкой первого самолета в 2018 году.