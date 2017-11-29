Интеллект по призыву



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: vtambove.ru Военнослужащий ВС РФ.Источник: vtambove.ru

Поможет ли технополис "Эра" создать базу прорывных технологий

Скорость изменения военно-политической ситуации и трансформации угроз безопасности России такова, что актуальнейшей задачей стало обеспечение адекватного реагирования на них. Но для этого необходимо существенное повышение темпов разработки и внедрения новейших достижений науки и техники в образцы ВВСТ, совершенствование способов силового противоборства.Министерство обороны РФ озвучило решение о создании по поручению президента страны военного инновационного технополиса "Эра". Как отметил Сергей Шойгу, "реализация проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований".

В технополисе, по словам министра, будут работать молодые исследователи и выпускники научных рот. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими НИО, вузами и предприятиями ОПК, что позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

К сожалению, более подробной информации в открытом доступе нет. Как представляется, такого рода решению обязательно должна предшествовать разработка некоего концептуального документа, в котором детально раскрыты цели, задачи, принципы функционирования подобной организации, оценка затрат на ее создание и деятельность, предполагаемая эффективность. Наверняка такой документ есть, пусть и в закрытом доступе. Но как это часто бывает, находятся эксперты, которые спешат оценить решение, не обладая полной информацией.

“Система обеспечения разработки и производства ВВСТ есть, но по каким-то причинам не позволяет создать базу прорывных технологий”

Лишь один пример. "Я бы назвал военный инновационный технополис тем звеном, которого недоставало... И хотя в целом система ВПК работает достаточно успешно, создавая уникальные образцы военной техники и модернизируя вооружения прошлых лет, наиболее одаренные выпускники научных рот и молодые ученые могут придать дополнительный импульс оборонному комплексу, – пишет эксперт. – Им по силам создать новые компоненты и образцы вооружений, способные обеспечить технологическое преимущество Российской армии на поле боя. Тем самым такая структура, как военный технополис, позволит облегчить прохождение идеи от ее задумки в научных ротах через научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы к первым образцам, принятию на вооружение и последующему серийному выпуску".

Необходимость столь длинной цитаты обусловлена тем, что подобные высказывания делаются и другими авторами. Но они не стыкуются, противоречат друг другу, не позволяя понять суть замысла технополиса. Возникает закономерный вопрос: это структура, параллельная НИО Минобороны и ОПК? Ведь то, что озвучено экспертом, – прямые задачи научно-исследовательских организаций военного ведомства, закрепленные нормативными документами, и "оборонки". Но тогда как будет строиться взаимодействие существующих НИО МО РФ и технополиса? Кто будет анализировать новые идеи и определять их перспективность применительно к Вооруженным Силам, если технополис якобы сам же и будет их реализовывать?

Воплощение любой подобной идеи требует значительных затрат. Как будет обеспечено создание образца, органично вписывающегося в систему вооружения, обеспечивающего повышение ее эффективности, решение задач, стоящих перед войсками сейчас и на новом, качественно более высоком уровне? Каков основной объект внимания технополиса: идеи или их техническая и технологическая реализация? В чьих интересах он будет работать – Минобороны (генерация идей) или ОПК (разработка технологий и конструирование)? Как, наконец, организуют использование продукции, разработанной в технополисе? И уж совсем прагматичный вопрос: кто подпишет акт приемки и тем самым возьмет на себя ответственность за потраченные средства? Существующая нормативная база на это ответа не дает. Не получится ли так, что создав технополис, мы потом застрянем в дебрях нормотворчества.

Как видим, вопросов много. Приходится надеяться, что способы их решения уже содержатся в некоем концептуальном документе. Но поскольку он недоступен, хотелось бы сформулировать те позиции, которые обязательно должны быть в нем отражены.

Зачем учить ученого

Любая концепция содержит в качестве обязательных компонент изложение целей, задач, способов решения и оценку эффективности достигаемого результата. У нас есть система обеспечения разработки и производства ВВСТ для Вооруженных Сил, но она по каким-то причинам не позволяет создать базу прорывных технологий, обеспечить опережающее развитие. Не вдаваясь в установление и анализ этих причин, рассмотрим технополис как способ их устранения. Цель его создания и деятельности упрощенно можно определить так: обеспечение опережающего развития систем военного назначения с помощью фундаментальных и прикладных научных исследований. Но в такой формулировке она в той или иной мере совпадает с целью деятельности НИО Минобороны.

Отбросим мысль о том, что технополис и его сотрудники способны самостоятельно обеспечить опережающее развитие всех систем военного назначения. Для этого потребуется даже не рота и не полк, а целая научная дивизия. Ведь на вооружении ВС РФ состоит более пяти тысяч типов ВВСТ. Вновь можно опереться на мысль, высказанную министром обороны: "Создать базу прорывных технологий". Действительно, нет необходимости генерировать идеи самим сотрудникам технополиса. В России множество инновационных и инжиниринговых центров, технокомплексов, бизнес-инкубаторов и других подобного рода образований, а также различного рода венчурных и научных кластеров в вузах. Там генерируется гигантское количество идей, поэтому их сбор, анализ и оценка перспективности реализации в образцах ВВСТ могли бы стать той самой важнейшей задачей деятельности технополиса. Это, безусловно, не исключает творческой инициативы самих сотрудников "Эры".

Из такой задачи логично вытекает необходимость решения другой: тесное взаимодействие с крупнейшими НИО, вузами, предприятиями Минобороны и ОПК России для внедрения инноваций в разрабатываемые и перспективные образцы ВВСТ. Это позволит в полном объеме обеспечить достижение сформулированной ранее цели создания и деятельности технополиса.

Тем не менее все не так-то просто. Специалист, занятый решением подобных задач, должен обладать высочайшей технической подготовкой для того, чтобы понять, как результат фундаментального исследования, та или иная инновационная идея способны повлиять на эффективность образца вооружения, ход и исход вооруженной борьбы, ее способы и формы. Вряд ли это по силам научным ротам, сколь бы высокой ни была начальная подготовка выпускников. А значит, им потребуются дополнительные знания, обращение к опыту специалистов Минобороны, Минобрнауки, РАН и ОПК. То есть технополис должен обеспечить непрерывное повышение квалификации своих сотрудников. Для этого в процесс деятельности необходимо вовлечь преподавателей и экспертов в области физики, химии, материаловедения и других дисциплин, которые будут подпитывать специалистов необходимыми знаниями. Кроме того, необходима организация взаимодействия технополиса с МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, Военмехом, институтами РАН и т. д. Формирование программ дополнительной подготовки и акценты в них должны основываться на анализе мировых трендов развития науки и техники, средств и способов силового противоборства.

Подготовка баз данных по перспективным технологиям потребует также решения сложных организационных и системных задач: разработку и ввод в эксплуатацию комплексов сбора, классификации, хранения, извлечения, обработки больших массивов информации, формирование каналов связи с различными организациями, занятыми инновационной деятельностью. Для этого необходимы не только значительные ресурсы различного характера, но и соответствующая нормативная база, включая использование результатов интеллектуальной деятельности и соблюдение прав на них.

Командующие инновациями

Что касается организации продуктивного взаимодействия с научными, конструкторскими и производственными организациями Минобороны и ОПК, решение этой задачи будет состоять из ряда подзадач.

1. Ознакомление сотрудников технополиса с изменениями угроз и вызовов нашей стране, перспективными направлениями развития ВВСТ, содержанием тактико-технических требований. Такую информацию могут предоставить сотрудники Минобороны России.

2. Организация постоянных контактов с генеральными и главными конструкторами ВВСТ, которые могли бы, с одной стороны, доводить до сведения специалистов технополиса содержание имеющихся у них проблем, а с другой – знакомиться и оценивать целесообразность использования идей, внесенных в базу данных и наработанных в технополисе.

3. Решение специалистами технополиса проблем, выявленных в ходе перечисленного в п п. 1 и 2 взаимодействия.

В частности:

поиск предложений в своей базе данных или при отсутствии таковых размещение сообщения о потенциальной проблеме на сайте технополиса;

приглашение инновационных компаний к участию в решении проблемы;

анализ поступивших вариантов, определение наиболее эффективного в техническом и технологическом плане, экономически выгодного проекта и компании-победителя;

направление заинтересованной стороне (органу военного управления, организации ОПК) данных об оптимальных проектах и компании-победителе для заключения контракта.

Типаж ВВСТ в армии и на флоте, повторим, огромный, пытаться выполнить задачу инновационного развития всей номенклатуры невозможно. Поэтому технополис, как представляется, следует ориентировать на поиск инновационных решений в ограниченном количестве типов техники и способов силового противоборства, например роботизированных систем, высокоточного оружия, информационной и кибербезопасности, когнитивных и аддитивных технологий, искусственного интеллекта и т. п. Под эти направления и должны формироваться научные коллективы специалистов в виде структурных подразделений. Немаловажно обеспечение эффективного управления деятельностью технополиса. Как представляется, по каждому из направлений исследований Министерством обороны должен быть назначен высококвалифицированный научный руководитель, наделенный широкими полномочиями. Ему подчиняется коллектив специалистов, основная задача которого – разработка инновационных решений по закрепленной тематике.

Будучи полностью ответственным за результат деятельности подчиненных, научный руководитель должен иметь право самостоятельно формировать коллектив, включая определение штата, подбор и расстановку кадров. Конкретное подразделение могло бы создаваться как на относительно постоянной основе, так и на период решения одной задачи.

Оценивать деятельность таких коллективов, как представляется, должен уполномоченный коллегиальный орган – научно-технический совет Минобороны или специально созданный НТС технополиса.

Изложенные предложения – сугубо субъективный взгляд автора. Но при создании столь важной организационной структуры необходимо максимально преодолеть субъективизм. Логичным шагом было бы проведение конференции с участием представителей Минобороны, РАН и ОПК. На ней можно и нужно детально обсудить все проблемы, связанные с созданием и обеспечением эффективной деятельности технополиса.

Василий Буренок, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 46 (710) за 29 ноября 2017 года