Германская компания Lurssen победила в тендере на постройку патрульных кораблей для Австралии

24 ноября 2017 года правительство Австралии сообщило, что германская судостроительная компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG избрана победителем в тендере Offshore Patrol Vessel (OPV) на постройку 12 патрульных кораблей для Королевских ВМС Австралии общей стоимостью 4 млрд австралийских долл. Lürssen выступит проектантом и головным подрядчиком по строительству 12 патрульных кораблей, которые будут полностью построены на австралийских верфях.

Головной построенный германской компанией Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG для ВМС Брунея патрульный корабль Darussalam проекта PV80. Модифицированный вариант этого проекта выбран для постройки 12 патрульных кораблей по программе OPV для ВМС Австралии (с) Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG

Министерство обороны Австралии объявило программу постройки патрульных кораблей в 2009 году, причем первоначально по программе SEA 1180 предполагалась постройка 20 многофункциональных кораблей Offshore Combatant Vessel (OCV) с модульно-контейнезированным оборудованием и вооружением и способных в зависимости от конфигурации выполнять задачи патрульных и противоминных кораблей и поисково-спасательных и гидрографических судов. Но в 2013 году проект редуцировался до менее амбициозной программы OPV постройки уже только 12 кораблей чисто патрульного назначения.

Тендер по программе OPV привлек широкий круг участников, однако в апреле 2016 года австралийское правительство отобрало в "шорт-лист" проекты только трех претендентов - германских компаний Lürssen и Fassmer, и международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) группы Damen Shipyards.

Выбранный теперь проект компании Lürssen, по известным данным, представляет корабль длиной около 80 метров и стандартным водоизмещением около 1700 тонн, и является модифицированным вариантом проекта PV80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах).

Австралийский патрульный корабль должен быть вооружен 40-мм артиллерийской установкой, иметь три 8,4-метровые быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета и возможность базирования вертолетных БЛА. Экипаж 40 человек с возможностью размещения еще 20. Корабли должны оснащаться АСБУ, которая будет поставляться австралийским отделением группы Saab.

По решению правительства Австралии, первые два патрульных корабля должна построить австралийская судостроительная компания ASC Shipbuilding на предприятии в Аделаиде, со сдачей в 2021 и 2022 годах. Постройка головного корабля должна быть начата там в четвертом квартале 2018 года. Остальные десять кораблей должны быть построены позднее под руководством Lürssen совместно австралийскими судостроительными компаниями Austal и Civmec (бывшая Forgacs) на предприятии Henderson Maritime Precinct в Гендерсоне. Это сделано для рационального распределения заказов между австралийскими судостроительными предприятиями, поскольку предполагается, что ASC после 2020 года станет головным строителем девяти фрегатов нового поколения для ВМС Австралии.