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Минобороны опровергло информацию о нанесении ВКС РФ ударов по деревне в Сирии

28.11.2017 ТАСС 121 0
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Город Дейр-эз-Зор
Город Дейр-эз-Зор.
Источник: © AP Photo

В российском военном ведомстве подчеркнули, что ВКС в стране работают только по целям вне населенных пунктов, относящихся к объектам террористов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию, появившуюся в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на расположенный в Великобритании "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", о нанесении самолетами ВКС РФ ударов по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны в очередной раз обратили внимание, что "удары российских ВКС в Сирии наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок".

"Информация о таких объектах перед нанесением ударов проверяется и подтверждается в режиме реального времени по нескольким каналам как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля. Сообщения расположенной в Великобритании "Обсерватории по правам человека в Сирии" (второе название "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" - прим. ТАСС) о якобы нанесении самолетами ВКС России ударов по деревне Аль-Шафах являются очередной фальшивкой", - подчеркнули в военном ведомстве.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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