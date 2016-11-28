Минобороны опровергло информацию о нанесении ВКС РФ ударов по деревне в Сирии



Город Дейр-эз-Зор.

Источник: © AP Photo Город Дейр-эз-Зор.Источник: © AP Photo

В российском военном ведомстве подчеркнули, что ВКС в стране работают только по целям вне населенных пунктов, относящихся к объектам террористов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию, появившуюся в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на расположенный в Великобритании "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", о нанесении самолетами ВКС РФ ударов по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны в очередной раз обратили внимание, что "удары российских ВКС в Сирии наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок".

"Информация о таких объектах перед нанесением ударов проверяется и подтверждается в режиме реального времени по нескольким каналам как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля. Сообщения расположенной в Великобритании "Обсерватории по правам человека в Сирии" (второе название "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" - прим. ТАСС) о якобы нанесении самолетами ВКС России ударов по деревне Аль-Шафах являются очередной фальшивкой", - подчеркнули в военном ведомстве.