Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре



Дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Дальний бомбардировщик Ту-22М3.Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"26 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. "Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств", - добавили в Минобороны.

Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.