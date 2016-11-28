Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
Самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат, сообщили в Минобороны
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"26 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. "Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств", - добавили в Минобороны.
Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
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26.11.2017
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