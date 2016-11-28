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Судно связи «Иван Хурс» готовится к ходовым испытаниям

28.11.2017 ПАО СЗ "Северная верфь" 373 0
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Иван Хурс
Судно связи "Иван Хурс" (фото Алексей Акентьев).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Строящееся на Судостроительном заводе «Северная верфь» судно связи «Иван Хурс» завершает на испытательном стенде в невской акватории подготовку к ходовым испытаниям.


Техническая готовность судна составляет 99%. Сейчас на нем заканчиваются работы по графику швартовных испытаний. В частности, проходят проверку в рабочих режимах двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы. Строители выполняют размагничивание корпуса корабля. Размагничивание – штатная процедура, необходимая для минимизации магнитного поля любого корабля или судна. В этот раз кораблестроители применяют новую для завода технологию безобмоточного размагничивания, менее трудоемкую и более эффективную. Сдаточная команда, в которую входят корабелы Верфи, представители подрядных организаций и экипаж «Ивана Хурса», готовится к скорому выходу на ходовые испытания. Сейчас команда продолжает изучение систем и оборудования, участвует в учениях по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки к управлению кораблем.


Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. «Иван Хурс» имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.


Основные характеристики судна связи проекта 18280:

  • Водоизмещение 4 000 тонн
  • Длина 95 метров
  • Ширина 16 метров
  • Скорость 16 узлов
  • Дальность плавания 8 000 морских миль
  • Экипаж 131 человек
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
18280
Военные учения

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