Боевому катеру в Заполярье присвоят имя погибшего в Сирии командира бригады морпехов



Противодиверсионный катер (ПДРК) проекта 21980 "Грачонок".

Источник: Hitplaneta.ru Противодиверсионный катер (ПДРК) проекта 21980 "Грачонок".Источник: Hitplaneta.ru

Полковник Валерий Федянин подорвался на фугасе, сопровождая колонну с гуманитарной помощью в Сирии в сентябре 2017 года

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Имя командира бригады морской пехоты Северного флота (СФ) полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении гуманитарной миссии в Сирии в сентябре 2017 года, присвоят противодиверсионному катеру. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СФ.

Федянин подорвался на фугасе, сопровождая колонну с гуманитарной помощью в Сирии в сентябре 2017 года, и от полученных ран скончался в госпитале. На СФ он пришел с Тихоокеанского флота в 2013 году. Бригаду морских пехотинцев возглавлял чуть более года.

"Его имя вскоре присвоят противодиверсионному катеру проекта "Грачонок" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота", - говорится в сообщении. Кроме того, на мемориальном комплексе погибшим морским пехотинцам в поселке Спутник в Мурманской области установят бюст Федянина.

Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, поздравляя личный состав отдела береговых войск флота и бригады морской пехоты с Днем морской пехоты в понедельник, сообщил, что именно благодаря своему командиру северофлотские морпехи смогли достичь успехов в боевой подготовке в 2017 году. По словам Евменова, соединение морской пехоты СФ было признано одним из лучших в Военно-морском флоте РФ по итогам учебного года. Личный состав бригады завоевал переходящий кубок губернатора Мурманской области как лучшая береговая часть СФ.

В 2017 году морские пехотинцы успешно выполнили задачи дальних походов на кораблях и судах флота, в том числе на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время похода в Средиземное море. Более десяти групп антитеррористической деятельности, состоявшие из бойцов морской пехоты, обеспечили безопасность судов вспомогательного флота в морях и океанах. Во время похода арктической группировки кораблей и судов СФ морские пехотинцы провели морские десантные операции на островах Северного Ледовитого океана Голомянный, Котельный, мысе Челюскин и в губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля.

Морпехи в 2017 году успешно выполнили планы морской десантной и воздушно-десантной подготовки. Впервые в этом году они приступили к горной подготовке на новом полигоне, созданном недалеко от пункта постоянной дислокации в Мурманской области.