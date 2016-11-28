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В России отмечают 312-ю годовщину создания морской пехоты

28.11.2017 ТАСС 104 0
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Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Главнокомандующий ВМФ России по случаю праздника выразил уверенность, что морпехи будут и впредь совершенствовать свой профессионализм

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, митинги, построения личного состава, возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам, встречи с ветеранами проходят в понедельник в Вооруженных силах России в честь 312-й годовщины со дня создания регулярной морской пехоты Военно-Морского флота (ВМФ). Об этом сообщил журналистам представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

312 лет назад Петр I учредил полки морских солдат, положивших начало отсчета славной истории морской пехоты России. С честью пройдя боевое крещение в сражениях Северной войны, в ходе которой впервые было создано крупное десантное соединение - корпус численностью 20 тыс. человек, - "солдаты моря" впоследствии принимали участие во всех сражениях и войнах, которые приходилось вести нашему государству, напомнил Дыгало.

На счету российской морской пехоты - победы при Гангуте и Чесме, штурмы Измаила и Корфу, оборона Севастополя и Порт-Артура. Морские дивизии, бригады, полки и батальоны прославились героизмом и своей особой стойкостью в годы Великой Отечественной войны. Морские пехотинцы на фронтах проявили массовую отвагу, за которую враг прозвал их "черными дьяволами". "Там, где мы - там победа!" - девиз морской пехоты ВМФ России.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев по случаю праздника выразил уверенность, что морские пехотинцы будут и впредь совершенствовать свой профессионализм, подтверждая высокий статус элиты Вооруженных Сил, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности.

По словам главкома, "морская пехота находится на этапе активного переоснащения", что делает ее современной и эффективной, а оснащенность арктических подразделений морпехов позволяет "эффективно выполнять задачи в высоких широтах, в условиях низких температур".

"Боевая летопись морской пехоты России ведется 312 лет. Это славная история побед, которая вдохновляет морских пехотинцев на ратный труд во имя Родины и Андреевского флага", - отметил главком ВМФ.
27.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
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Арктика

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