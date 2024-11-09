В Ярославле разработают "экстремальные" лекарства для военных



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

Структуры Минобороны будут проводить в Ярославском центре трансфера фармацевтических технологий разработки фармпрепаратов.

В частности, речь идет о разработке инновационных средств защиты и адаптации организма в экстремальных природных условиях. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, соглашение об этом уже достигнуто, и в ближайшее время начнется работа.

В правительстве региона сообщают, что, кроме того, сейчас ведутся переговоры о проведении фармацевтических исследований на ярославской площадке со странами Латинской Америки.

Напомним, центр трансфера фармацевтических технологий ЯГПУ имени К.Д. Ушинского открыт в сентябре прошлого года. Он построен в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".

Элина Труханова (Ярославль)