В Ярославле разработают "экстремальные" лекарства для военных
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Источник: rg.ru
Структуры Минобороны будут проводить в Ярославском центре трансфера фармацевтических технологий разработки фармпрепаратов.
В частности, речь идет о разработке инновационных средств защиты и адаптации организма в экстремальных природных условиях. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, соглашение об этом уже достигнуто, и в ближайшее время начнется работа.
В правительстве региона сообщают, что, кроме того, сейчас ведутся переговоры о проведении фармацевтических исследований на ярославской площадке со странами Латинской Америки.
Напомним, центр трансфера фармацевтических технологий ЯГПУ имени К.Д. Ушинского открыт в сентябре прошлого года. Он построен в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".
Элина Труханова (Ярославль)
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23.11.2017
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