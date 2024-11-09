По решению Шойгу к побережью Аргентины направляется гидрографическое судно с глубоководными аппаратами для поиска подлодки (дополненная версия)



Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 проходит размагничивание на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Источник: www.sdelanounas.ru Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 проходит размагничивание на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.Источник: www.sdelanounas.ru

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия направляет поисково-спасательный отряд с телеуправляемым аппаратом, а также гидрографическое судно "Янтарь" с двумя глубоководными аппаратами для помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки "Сан Хуан", сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Такое решение принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По поручению президента Владимира Путина С.Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Аргентины, сказали в Минобороны.

"По результатам переговоров, главой российского военного ведомства принято решение о направлении для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что в район операции также направлено гидрографическое судно "Янтарь".

В Минобороны РФ заявили, что С.Шойгу поручил в кратчайшие сроки направить самолетом Военно-транспортной авиации для проведения поисковых работ у побережья Аргентины мобильную группу специалистов 328-го отряда. Они будут оснащены авиатранспортабельным комплексом телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс".

По данным военного ведомства, в район поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ РФ. В настоящее время судно выполняет плановые задачи у западного побережья Африки, сообщили в Минобороны.

Военные рассказали, что судно "Янтарь" оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 тыс. метров.

Как сообщал накануне "Интерфакс", президент РФ В.Путин в состоявшемся телефонном разговоре высказал президенту Аргентины Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей подлодкой "Сан Хуан". "С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран", - сообщили накануне в пресс-службе Кремля.

"Янтарь" - новейшее океанографическое исследовательское судно. Входит в состав Северного флота РФ. Судно разработано в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и включает в себя лучшие достижения российских инженеров", - сообщили ранее в министерстве обороны России.

На "Янтаре" есть технические средства и оборудование для исследования глубоководных районов.

"Судно "Янтарь" было разработано по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Андреевский флаг на судне был поднят в мае 2015 года", - сообщал ранее "Интерфакс".

328-й аварийно-спасательный отряд Военно-морского флота РФ, который направляется в район поисковой операции, относится к Ленинградской военно-морской базе.

Модернизированный комплекс "Пантера плюс" способен работать на глубине до 1 тыс. метров. Подводный аппарат оснащен двумя механическими манипуляторами, на которых можно разместить тросорезы и циркулярную пилу для разрезания сложных конструкций. Телеуправляемый комплекс имеет систему автоматического удержания глубины, эхолот, комплекс спутникового позиционирования и устройство для размыва грунта. Наблюдать за действиями аппарата операторы могут с помощью двух управляемых телекамер повышенной светочувствительности, а также видеокамер заднего обзора, сообщали ранее российские военные.