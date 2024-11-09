Летчики ВКС завершат перебазирование вертолетов Ми-28УБ в авиачасти армейской авиации военных округов до конца года



Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.

Источник: russianhelicopters.aero Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.Источник: russianhelicopters.aero

ЦАМТО, 23 ноября. Летчики Воздушно-космических сил завершат перебазирование вертолетов Ми-28УБ из Центра боевого применения и переучивания летного состава в авиационные части армейской авиации военных округов до конца года.

Первая партия вертолетов данного типа (2 ед.) поступила в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в середине ноября.

Затем в Центр поступили еще 6 новых учебно-боевых вертолетов, которые до конца года будут направлены в авиационные части Южного и Западного военных округов.

Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 ед. авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.