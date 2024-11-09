Летчики ВКС завершат перебазирование вертолетов Ми-28УБ в авиачасти армейской авиации военных округов до конца года
|
|
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.
Источник: russianhelicopters.aero
ЦАМТО, 23 ноября. Летчики Воздушно-космических сил завершат перебазирование вертолетов Ми-28УБ из Центра боевого применения и переучивания летного состава в авиационные части армейской авиации военных округов до конца года.
Первая партия вертолетов данного типа (2 ед.) поступила в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в середине ноября.
Затем в Центр поступили еще 6 новых учебно-боевых вертолетов, которые до конца года будут направлены в авиационные части Южного и Западного военных округов.
Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 ед. авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.11.2017 Первая партия новых вертолетов Ми-28УБ поступила в авиацентр ВКС
13.11.2017 "Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"
13.11.2017 Ударный "Опустошитель": как создавался "Ночной охотник"
13.11.2017 ВКС приняли первую партию новейших вертолетов Ми-28УБ
08.11.2017 Минобороны России получит первую партию вертолетов Ми-28УБ в ноябре
07.11.2017 Перспективный вертолет побил рекорд 50-летней давности
20.10.2017 Первые вертолеты Ми-28УБ готовы к передаче Минобороны РФ
20.10.2017 Первая партия Ми-28УБ будет поставлена Минобороны РФ в ноябре