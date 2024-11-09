Опыт портфельных компаний РОСНАНО будет тиражироваться в ЖКХ



Компания "Роснано".

Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ Компания "Роснано".Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-службе УК «РОСНАНО».

Цель партнерства - тиражирование опыта портфельных компаний РОСНАНО в области ЖКХ и внедрение российской нанотехнологической продукции при реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов.

В пресс-конференции, посвященной подписанию, приняли участие генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Александр Сидякин, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова и заместитель генерального директора по стратегии Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Качай.

В рамках деятельности по стимулированию спроса Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с субъектами РФ реализовал ряд проектов, направленных на комплексное применение инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции при проведении региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов.

Первыми проектами стали жилые здания в Белгородской области, Калужской и Томской областях. В результате реализации проектов удалось снизить расходы на отопление на 30%, и продлить срок жизни дома между ремонтами минимум в два раза.

«В ряде регионов мы уже реализуем пилотные проекты по ремонту зданий с использованием инновационных технологий. Наши эксперименты получили положительную оценку, и мы считаем, что такого рода соглашения позволят существенным образом расширить как набор используемых технологий, так и список участников, как со стороны поставщиков, так и со стороны подрядных организаций и региональных структур», - отметил Андрей Свинаренко.

Примером такого пилотного проекта можно считать ремонт многоквартирного дома в деревне Картышово Калужской области, где был успешно реализован ремонт двухэтажного панельного жилого дома серии 1–335А, построенного в 1979 году. При ремонте использовались нанотехнологические материалы: для утепления фасада - модули из базальтовой ваты, более долговечные и ремонтопригодные, с лучшими теплоизолирующими свойствами, чем традиционные вентилируемые фасады. Для утепления кровли применялся пеностекольный щебень. Данный материал лучше сохраняет тепло, чем керамзит, легче и долговечнее. На смену чугунных батарей пришли алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления для дома. Для усиления конструкции здания и изоляции швов между плитами были использованы системы внешнего армирования на базе композитных углеродных лент, выпускаемых нанотехнологическим центром композитов. В подъездах были установлены светодиодные светильники.

«Мы сегодня договорились о глобальной совместной работе и от этого выиграют все участники. Выигрывают компании наноиндустрии, так как их решения начнут тиражироваться в регионах страны, выигрывают региональные операторы - в их распоряжении оказываются передовые технологии, увеличивающие срок службы зданий, и от этого, конечно, выигрывают жители, получающие существенную экономию коммунальных платежей за счет использования энергоэффективных решений», - сказал Александр Сидякин.

По словам Елены Солнцевой, уже сегодня перед нами стоит задача создания банка технологий, чтобы при организации ремонта жители домов могли выбирать между «обычным» капитальным ремонтом, и ремонтом с использованием современных технологических решений. При этом, по мнению Солнцевой, капитальный ремонт – это только первый шаг. «Сфера ЖКХ гораздо шире у нас есть и другие направления, в которых мы ждем появления новых технологий», - сказала она.