Новой IP-видеокамерой холдинга Швабе заинтересовался Mercedes-Benz
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Аппаратура Швабе.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) презентовал линейку камер видеонаблюдения, в том числе новую IP-видеокамеру С-400 на форуме Mercedes-Benz Cars Supplier Forum Russia в Москве, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".
"В рамках форума ЗОМЗ (входит в холдинг "Швабе") провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году", - сказал генеральный директор предприятия Андрей Расторгуев, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду сообщении.
По информации пресс-службы, IP-видеокамера С-400 предназначена для работы в составе автоматизированных программно-аппаратных средств определения автомобильных номеров и распознавания лиц. Камера оснащена оптическим зумом, встроенным детектором движения и мощной инфракрасной подсветкой, позволяющей различать объекты на дистанции до 100 метров при любых условиях освещенности.
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22.11.2017
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