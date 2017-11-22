Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новой IP-видеокамерой холдинга Швабе заинтересовался Mercedes-Benz

23.11.2017 Интерфакс-АВН 151 0
0
Понравилась новость?
 0
Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) презентовал линейку камер видеонаблюдения, в том числе новую IP-видеокамеру С-400 на форуме Mercedes-Benz Cars Supplier Forum Russia в Москве, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"В рамках форума ЗОМЗ (входит в холдинг "Швабе") провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году", - сказал генеральный директор предприятия Андрей Расторгуев, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду сообщении.

По информации пресс-службы, IP-видеокамера С-400 предназначена для работы в составе автоматизированных программно-аппаратных средств определения автомобильных номеров и распознавания лиц. Камера оснащена оптическим зумом, встроенным детектором движения и мощной инфракрасной подсветкой, позволяющей различать объекты на дистанции до 100 метров при любых условиях освещенности.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Daimler AG
ЗОМЗ
Швабе ОАО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.11 06:56
  • 1
Юрий Трутнев: создание ядерного оружия — это особое творчество
  • 23.11 06:50
  • 3
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 23.11 06:46
  • 1
Определен технический облик и характеристики новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 23.11 06:27
  • 4
Крылья для чайника
  • 23.11 06:23
  • 1
Ученые ФГУП «ЦАГИ» стали лауреатами конкурса разработок в интересах освоения Арктики и континентального шельфа
  • 23.11 06:14
  • 6
СМИ: Модернизированный Ту-160 станет совершенным оружием
  • 23.11 05:10
  • 3
Китай начал строительство новейшей аэродинамической трубы
  • 23.11 03:44
  • 25
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 23.11 02:05
  • 1
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 23.11 01:53
  • 1
Источник рассказал о выполнении контракта на поставку армии "Искандеров-М"
  • 23.11 01:44
  • 1
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 23.11 01:39
  • 1
Ростех поставит композитные агрегаты для МС-21
  • 23.11 00:48
  • 16
Асимметричный "Сармат"
  • 22.11 23:23
  • 3
Бондарев: ВС РФ имеют гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф"
  • 22.11 23:12
  • 940
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы