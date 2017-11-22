Новой IP-видеокамерой холдинга Швабе заинтересовался Mercedes-Benz



Аппаратура Швабе.

Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе" Аппаратура Швабе.Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) презентовал линейку камер видеонаблюдения, в том числе новую IP-видеокамеру С-400 на форуме Mercedes-Benz Cars Supplier Forum Russia в Москве, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"В рамках форума ЗОМЗ (входит в холдинг "Швабе") провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году", - сказал генеральный директор предприятия Андрей Расторгуев, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду сообщении.

По информации пресс-службы, IP-видеокамера С-400 предназначена для работы в составе автоматизированных программно-аппаратных средств определения автомобильных номеров и распознавания лиц. Камера оснащена оптическим зумом, встроенным детектором движения и мощной инфракрасной подсветкой, позволяющей различать объекты на дистанции до 100 метров при любых условиях освещенности.