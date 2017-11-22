Темпы поставок в РВСН тренажеров для подготовки специалистов на новейшие ракетные комплексы в 2018 году возрастут в 1,5 раза



Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.

Источник: http://itar-tass.com/ Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.Источник: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 22 ноября. В соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2018 году поступит рекордное количество учебных тренировочных средств. Темпы поставок в 1,5 раза превзойдут показатели 2017 года.

В этом году стратегические ракетчики получили свыше 100 тренажерных комплексов. За последние пять лет поставлено около 500 новейших тренажеров.

Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем.

Уникальные тренажеры поступают во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как раньше.

В этом году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой (3D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс". Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).

В воинских частях и соединениях РВСН введено в эксплуатацию около 30 наименований новых УТС для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).

Новейший тренажер машины разминирования "Листва" для ракетного комплекса "Ярс" в 2018 году поступит в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И.Прошлякова (ТВВИКУ).

Также увеличатся темпы поставок тренажерного комплекса боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", обучающего личный состав подразделений охраны и разведки. Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы. Он моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов и выстрелов.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Ранее на базе 161-й школы техников РВСН были проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России, тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря 6-степенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий может почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.