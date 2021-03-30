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Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на ПГРК "Ярс" будет завершено до конца года

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 29 марта. Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено до конца 2021 года, заявил в ходе проведения командно-штабного учения командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам командующего, переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения.

"Все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение", – уточнил С.Каракаев.

Как сообщалось ранее, перевооружение Иркутского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" полностью завершено.

Наряду с новейшими автономными пусковыми установками "Ярс", в ракетные соединения поступают такие уникальные образцы специальной техники, как машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", универсальные тепловые машины УТМ-80М.

В ходе перевооружения соединений также совершенствуется инфраструктура позиционных районов ракетных полков, что позволит обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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