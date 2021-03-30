Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на ПГРК "Ярс" будет завершено до конца года

ЦАМТО, 29 марта. Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено до конца 2021 года, заявил в ходе проведения командно-штабного учения командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам командующего, переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения.

"Все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение", – уточнил С.Каракаев.

Как сообщалось ранее, перевооружение Иркутского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" полностью завершено.

Наряду с новейшими автономными пусковыми установками "Ярс", в ракетные соединения поступают такие уникальные образцы специальной техники, как машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", универсальные тепловые машины УТМ-80М.

В ходе перевооружения соединений также совершенствуется инфраструктура позиционных районов ракетных полков, что позволит обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.