В Индии заявили об успешном пуске крылатой ракеты "БраМос" с борта Су-30МКИ
|
|
Военные Индии в среду впервые провели успешные стрельбы крылатой сверхзвуковой ракеты "БраМос" с борта истребителя Су-30МКИ, сообщил источник в Минобороны Индии.
- говорится в сообщении.
politpuzzle.ru
В настоящее время крылатые ракеты "БраМос" состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Для интеграции с истребителем Су-30МКИ ракету облегчили примерно на 500 кг. Сейчас ее масса - 2500 кг.
По данным индийских СМИ, полет на испытание авиационной ракеты "БраМос" выполняли два самолета. Один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели.
Крылатая ракета "БраМос" первоначально разрабатывалась с дальностью полета 290 км. После того, как Индия присоединилась е международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность до 450 км. Скорость ракеты - 2,8 Махов (М - скорость звука), передает "Интерфакс".
|
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.11.2017 Каким Dubai Airshow 2017 стал для России
14.11.2017 Поставки авиационных крылатых ракет "БраМос" для ВВС Индии начнутся с января 2018 года
28.08.2017 Ракеты "БраМос" примут на вооружение после испытаний в Индийском океане
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
21.08.2017 Ракетно-космическая отрасль Индии бьет рекорды
26.07.2017 Самый искусный МАКС
30.06.2017 Рогозин: истребители Су-30МКИ могут вооружить тремя мини-ракетами "БраМос"