В Индии заявили об успешном пуске крылатой ракеты "БраМос" с борта Су-30МКИ

Военные Индии в среду впервые провели успешные стрельбы крылатой сверхзвуковой ракеты "БраМос" с борта истребителя Су-30МКИ, сообщил источник в Минобороны Индии.

Пуск крылатой ракеты "БраМос" проводился по надводной цели в Бенгальском заливе и признан полностью успешным

- говорится в сообщении.

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В настоящее время крылатые ракеты "БраМос" состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Для интеграции с истребителем Су-30МКИ ракету облегчили примерно на 500 кг. Сейчас ее масса - 2500 кг.

По данным индийских СМИ, полет на испытание авиационной ракеты "БраМос" выполняли два самолета. Один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели.

Крылатая ракета "БраМос" первоначально разрабатывалась с дальностью полета 290 км. После того, как Индия присоединилась е международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность до 450 км. Скорость ракеты - 2,8 Махов (М - скорость звука), передает "Интерфакс".