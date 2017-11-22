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Космонавт с юридическим образованием из Севастополя доставит на орбиту вымпел суда

23.11.2017 ТАСС 119 0
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Международная космическая станция
Источник: © nasa.gov

После возвращения с МКС Антон Шкаплеров планирует передать вымпел председателю Севастопольского городского суда Владимиру Золотых

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский космонавт, уроженец и почетный гражданин города-героя Севастополя Антон Шкаплеров, единственный космонавт с юридическим образованием, доставит на орбиту вымпел Севастопольского городского суда, сообщает в среду пресс-служба суда.

"Семнадцатого декабря с космодрома Байконур стартует корабль "Союз МС-07" под командованием уроженца Севастополя Антона Николаевича Шкаплерова. Шкаплеров - единственный космонавт, который имеет образование юриста. На орбиту он берет с собой вымпел Севастопольского городского суда - так он соединяет юридическое образование, родные корни и космос", - сказано в сообщении.

Шкаплеров окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция".

После возвращения с МКС космонавт планирует передать вымпел председателю Севастопольского городского суда Владимиру Золотых.

Для Антона Шкаплерова это третий полет на Международную космическую станцию. В его экипаже - астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства Норисигэ Канаи. Они присоединятся к уже работающим на станции космонавтам.

Ранее сообщалось, что российскому сегменту МКС предстоит выполнить десятки экспериментов.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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