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Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

23.11.2017 РИА Новости 94 0
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, российский лидер отметил приверженность Москвы полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы. При этом отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий - существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
21.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Иран
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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