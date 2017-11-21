Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, российский лидер отметил приверженность Москвы полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы. При этом отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий - существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
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21.11.2017
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