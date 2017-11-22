Минобороны опровергло сообщения о росте расходов на оборону
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Татьяна Шевцова.
Источник: vpk-news.ru
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Данные международных экспертов о расходах России на оборону не соответствуют действительности, заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Неделю назад международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет "Перспективы глобальной обороны", согласно которому оборонные траты превысили 5,3 процента ВВП, приблизившись к семидесяти миллиардам долларов. По этим данным, Россия заняла седьмое место в мире по милитаризации экономики.
По словам Щевцовой, эксперты ошибочно предположили, что закрытую часть федерального бюджета полностью составляют расходы Минобороны.
"Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета", - заявила Шевцова газете "Красная звезда", официальному печатному органу ведомства.
Она напомнила, что в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на оборону заложено 2,8; 2,7 и 2,5 процента от ВВП.
При этом, учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018-2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже.
В сентября правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. В будущем году оборона должна обойтись в 943,6 миллиарда рублей. Это почти на 80 миллиардов меньше, чем в 2017-м. В 2019 году предлагается направить на эти цели 860,6 миллиарда рублей, а в 2020 году - 869,13 миллиарда рублей.
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22.11.2017
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