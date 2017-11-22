Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны опровергло сообщения о росте расходов на оборону

23.11.2017 РИА Новости 191 0
0
Понравилась новость?
 0
Татьяна Шевцова
Татьяна Шевцова.
Источник: vpk-news.ru

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Данные международных экспертов о расходах России на оборону не соответствуют действительности, заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Неделю назад международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет "Перспективы глобальной обороны", согласно которому оборонные траты превысили 5,3 процента ВВП, приблизившись к семидесяти миллиардам долларов. По этим данным, Россия заняла седьмое место в мире по милитаризации экономики.

По словам Щевцовой, эксперты ошибочно предположили, что закрытую часть федерального бюджета полностью составляют расходы Минобороны.

"Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета", - заявила Шевцова газете "Красная звезда", официальному печатному органу ведомства.

Она напомнила, что в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на оборону заложено 2,8; 2,7 и 2,5 процента от ВВП.

При этом, учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018-2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже.

В сентября правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. В будущем году оборона должна обойтись в 943,6 миллиарда рублей. Это почти на 80 миллиардов меньше, чем в 2017-м. В 2019 году предлагается направить на эти цели 860,6 миллиарда рублей, а в 2020 году - 869,13 миллиарда рублей.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.11 06:56
  • 1
Юрий Трутнев: создание ядерного оружия — это особое творчество
  • 23.11 06:50
  • 3
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 23.11 06:46
  • 1
Определен технический облик и характеристики новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 23.11 06:27
  • 4
Крылья для чайника
  • 23.11 06:23
  • 1
Ученые ФГУП «ЦАГИ» стали лауреатами конкурса разработок в интересах освоения Арктики и континентального шельфа
  • 23.11 06:14
  • 6
СМИ: Модернизированный Ту-160 станет совершенным оружием
  • 23.11 05:10
  • 3
Китай начал строительство новейшей аэродинамической трубы
  • 23.11 03:44
  • 25
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 23.11 02:05
  • 1
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 23.11 01:53
  • 1
Источник рассказал о выполнении контракта на поставку армии "Искандеров-М"
  • 23.11 01:44
  • 1
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 23.11 01:39
  • 1
Ростех поставит композитные агрегаты для МС-21
  • 23.11 00:48
  • 16
Асимметричный "Сармат"
  • 22.11 23:23
  • 3
Бондарев: ВС РФ имеют гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф"
  • 22.11 23:12
  • 940
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы