Утилизация мусора, переработка отходов и рост целлюлозно-бумажной отрасли России



Производство картона АО «Архангельский ЦБК».

Источник: unipack.ru Производство картона АО «Архангельский ЦБК».Источник: unipack.ru

Цели

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что увеличение доли переработки коммунальных отходов в России с 7% до 50% в среднесрочной перспективе позволит стране избежать ситуации, когда население задохнётся от собственного мусора.

Иванов добавил, что в настоящий момент мусоросжигательные заводы, производящие тепло или электроэнергию - один из выходов, которые позволят снизить нагрузку на существующие мусорные полигоны, пишет ТАСС.

Предстоящее внедрение раздельного сбора мусора в Подмосковье уже анонсировано, напомнил, в свою очередь, губернатор области Андрей Воробьев. "Раздельный сбор мусора - то, что в Московской области будет дальше внедряться во всех населенных пунктах. Это существенно снизит и объем захоронения и должно снизить платежную нагрузку на жителей", - сказал он.

«Перед нами стоит задача – к 2030 году добиться 100-процентной переработки отходов», - говорил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на апрельском заседании научно-технического совета Санкт-Петербурга по вопросу безопасного обращения с отходами потребления.

Технологии и сознание

Можно вспомнить, что Петербургский эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов проводимый в 2007 году, успехом не увенчался, причём не только из-за слабой реализации, но и из-за довольно прохладной реакции общества. Изменилось ли что-то в сознании за прошедшие годы? Конечно. Сортировку мусора пропагандируют общественные активисты вроде движения «Раздельный сбор», налаживают в некоторых городах, но… перелома в массовом сознании пока не произошло, пишет topdialog.

Дозрели технологии, но – не общественное сознание. Большая часть горожан не занимается даже сбором макулатуры - вторсырья самого простого и понятного. С пластиком работает – разбирая его по фракциям, отмывая и сдирая этикетки, как просят активисты «Раздельного сбора» и приёмщики стационарных пунктов – ещё меньше людей. Вероятно, дело в том, что никто уже не воспринимает обёртку, пакеты, бутылки и другой подобный мусор… именно как мусор, а как вполне годное изделие, на создание которого, если подумать, пошло немалое количество ресурсов. Для того, чтобы это всё-таки изменить, необходима большая просветительская и пропагандистская работа – и это задача в первую очередь властей.

Опыт и достижения регионов

Хабаровский край

В Хабаровске в рамках Дней республики Корея прошло двухдневное мероприятие по вопросам управления твердыми бытовыми отходами. Совместную работу в этом направлении ведет министерство ЖКХ края и Корейский институт экологической промышленности и технологий при участии Общественной организации "ЖКХ Контроль", сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

"Первые плоды принятия передового опыта уже есть. Так, например, внедрение раздельного сбора в районе Строитель города Хабаровска. Безусловно, это только маленький шаг в решении общей задачи. Крайне важным остается привлечение жителей к совместной работе, их убеждение в том, что на экологию в значительной мере влияет то, как каждый гражданин обращается с мусором", — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Тюменская область

В Тюменской области изменили инвестпроект по сортировке мусора, который изначально предполагал, что в регионе будет построено четыре мусоросортировочных завода в столице области, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме и две мусороперегрузочные станции в поселке Боровский (Тюменский район) и Воронинских горках (Тюмень). Концессионное соглашение между правительством и ООО «Тюменское экологическое объединение» о строительстве было заключено еще в 2014 году, пишет РБК Тюмень. Однако позже проект подвергся корректировке.

Нижегородская область

Представитель ЗАО "Управление отходами-НН" рассказал московским школьникам об опыте работы с отходами в Нижегородской области. Сообщается, что комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды провела мероприятие для школьников из лицея №1574 города Москвы, которые реализуют проект по сбору макулатуры в учебном учреждении. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню рециклинга, который отмечается 15 ноября. В частности, им показали фильм о ресурсосбережении, проблемах и достижениях в сфере переработки отходов в регионе.

Динамика роста целлюлозно-бумажной отрасли РФ

Производство целлюлозно-бумажной индустрии Российской Федерации растет третий год подряд. Так после незначительного увеличения выпуска продукции в 2015 году, в следующем 2016 году показатели роста оказались существенно выше предыдущих. Более того, уже по итогам 9-ти месяцев 2017 года видна тенденция растущего тренда, пишет bumprom.ru.

Предприятия отечественной ЦБП наращивают мощности, анонсирован ряд новых целлюлозно-бумажных производств, необходимое оборудование можно найти в каталоге оборудования для переработки бумаги, растет выпуск бумажно-беловой и санитарно-гигиенической продукции, прослеживается положительная динамика по выпуску бумаги и картона.

Казахские производители бумаги жалуются на перебои с поставками вторсырья

Представители целлюлозно-бумажной отрасли Казахстана констатируют нехватку макулатуры, являющейся основным сырьем для местных предприятий, сообщает informupack.ru.

Вадим Гороховский, возглавляющий ТОО «Карагандинский ЦБК», отмечает, что дефицит макулатуры вызван, прежде всего, массовым вывозом вторсырья за пределы страны. Основная масса казахской макулатуры отправляется в Российскую Федерацию, а также в соседние Кыргызстан и Узбекистан. По оценкам руководителя предприятия, иностранные компании закупают до 80% макулатуры, собранной в Казахстане.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у руководителей местных предприятий, которые вынуждены терпеть убытки из-за отсутствия сырья. Они отмечают, что цены на вторсырье в соседних странах отличаются очень серьезно и решить проблему можно лишь, ограничив на правительственном уровне вывоз макулатуры. В прошлом году подобные административные меры позволили стабилизировать ситуацию на рынке вторсырья.

Если же попытаться снизить напряженность в отрасли, повысив закупочные цены на макулатуру, то это может серьезно ударить по рядовому потребителю. Вадим Гороховский, в частности, подчеркивает, что попытка поднять цены на вторсырье до уровня российских, приведет к серьезному увеличению конечной стоимости продукции казахских ЦБК (до 50%).

Беларусь продлила лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2017 года№ 851, сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.

Экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

При этом постановлением определено исключение в действии порядка лицензирования при вывозе товаров в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами Беларусь подписала соглашения о свободной торговле.