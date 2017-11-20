Как у Т-72Б3: первые фото модернизированных ТОС-1А и ТЗМ-Т

Фото: transmash-omsk.ru

Модернизированная боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" стала ближе к российскому танку Т-72Б3.

На корпоративном сайте АО "Омский завод транспортного машиностроения" размещена первая фотография модернизированного "Солнцепека". Первое, что бросается в глаза, это появление встроенной динамической защиты на лобовой броне.

Данное усовершенствование не может не радовать. Дело в том, что "Вестник Мордовии" в июле 2015-го года в материале "Почему российские ТОС-1А хуже иракских?" писал: "… Еще одним преимуществом экспортных машин является, то, что они оборудованы встроенной динамической защитой как верхней лобовой детали корпуса, так и боковых проекций, где имеются секции встроенной ДЗ. "Солнцепеки" российской армии динамической защитой не оснащены вообще.

Результат из-за отсутствия такой защиты может быть очень печальным, учитывая, что на поле боя существует большая вероятность того, что ТОСам придется оказаться под огнем противотанковых средств противника".

Как мы видим, данный недостаток устранен. В принципе, на шасси были проведены работы, такие же, как во время модернизации Т-72Б или Б1 в Т-72Б3.

Фото: transmash-omsk.ru

Правда, не совсем ясно пока какой модернизированный двигатель установлен. Судя по фотографии также переданной недавно в войска транспортно-заряжающей машины тяжелой огнеметной системы ТЗМ-Т "с улучшенными характеристиками", речь идет о В-84 мощностью в 840 л.с. Что, в принципе, тоже неплохо.

В истории с ТОС-1А "Солнцепек" радует, что военные и промышленность в настоящее время активно работают над усовершенствованием техники, которая доказала свою необходимость в ходе реальных боевых действий. Это удивительно, но не все люди в погонах были уверены, что "Солнцепеки" нужны. То, что они ошибались, продемонстрировал опыт участия омских машин в войнах и военных конфликтах.

Лев Романов