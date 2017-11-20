В Воздушно-космические силы поступила партия новых вертолетов "Ансат-У"



Учебный вертолет «Ансат-У».

Источник: http://rus-helicopters.com Учебный вертолет «Ансат-У».Источник: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 20 ноября. Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступило в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области.

Ранее инженерно-технический и летный состав академии осуществили комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе.

В текущем году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа в Воздушно-космические силы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.