ВКС России получили новую партию самолетов Су-34



Фронтовой бомбардировщик Су-34.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Фронтовой бомбардировщик Су-34.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Первую партию таких бомбардировщиков компания "Сухой" передала военным в конце мая

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Сухой" передала Воздушно-космическим силам России очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в ВКС России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития", - отметили в компании.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Первую партию самолетов в этом году компания "Сухой" передала ВКС РФ в конце мая. Как ожидается, военные получат в общей сложности 150-200 таких машин.

Су-34 может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, а его дальность составляет 4 тыс. км. Эти бомбардировщики были задействованы в антитеррористической операции в Сирии.