Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Yomiuri: Япония может начать разработку аналога крылатой ракеты Tomahawk

21.11.2017 ТАСС 59 0
0
Понравилась новость?
 0
Томагавк
Томагавк.
Источник: Валерий Прямицкий

По данным издания, такая ракета может быть готова к 2022 году

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность создания крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri, из-за сходства с американской ракетой ее называют японским Tomahawk.

В бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год содержится предложение о начале разработки новой управляемой противокорабельной ракеты, предназначенной специально для защиты японских островов. На эту цель, как подсчитали в оборонном ведомстве, потребуется 7,7 млрд иен (около $68,4 млн). Однако, как отмечает издание, характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с характеристиками ракеты, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям, и поэтому в правительстве обдумывают возможность совмещения этих проектов в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Предполагается, что при постановке такой задачи и в случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году. Как ожидается, эту ракету с дальностью более 300 км в будущем смогут запускать как с наземной подвижной пусковой установки, так и с военных кораблей, истребителей и патрульных самолетов Kawasaki P-1.

При принятии на вооружение она может быть использована на отдаленных островах для нанесения ударов по кораблям потенциального противника, однако в случае размещения на кораблях или самолетах ракета может быть применена и для удара по базам противника.

Вместе с тем в правящих кругах Японии есть и сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны, несмотря на опасения вокруг КНДР, поэтому упор будет сделан на обороне островов.

В прошлом Япония уже разрабатывала ракеты, которые могут быть отнесены к классу крылатых, пишет издание. Это ракета SSM-1 для берегового противокорабельного комплекса, ее модифицированная версия SSM-1B, а также авиационная противокорабельная ракета ASM-2. Однако крылатые ракеты для нанесения удара по наземным целям в Японии ранее не разрабатывались.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Р-1
Компании
Kawasaki

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 01:37
  • 3
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
  • 21.11 01:33
  • 2
Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
  • 21.11 01:23
  • 9
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
  • 21.11 01:12
  • 6
Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
  • 21.11 00:59
  • 2
Человекоподобный робот научился делать сальто
  • 21.11 00:58
  • 1
Совещание по ПД-14
  • 21.11 00:43
  • 1
МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ
  • 21.11 00:12
  • 1
Доклад начальника Генштаба на коллегии МО прозвучал на позитивной ноте
  • 20.11 23:27
  • 17
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 23:17
  • 8
Минобороны сбросит вес
  • 20.11 23:14
  • 22
Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
  • 20.11 22:37
  • 5
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 20.11 22:16
  • 3
Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%
  • 20.11 21:21
  • 77
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 21:11
  • 4
Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США
другие обсуждаемые темы