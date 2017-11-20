Yomiuri: Япония может начать разработку аналога крылатой ракеты Tomahawk



Томагавк.

Источник: Валерий Прямицкий Томагавк.Источник: Валерий Прямицкий

По данным издания, такая ракета может быть готова к 2022 году

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность создания крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri, из-за сходства с американской ракетой ее называют японским Tomahawk.

В бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год содержится предложение о начале разработки новой управляемой противокорабельной ракеты, предназначенной специально для защиты японских островов. На эту цель, как подсчитали в оборонном ведомстве, потребуется 7,7 млрд иен (около $68,4 млн). Однако, как отмечает издание, характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с характеристиками ракеты, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям, и поэтому в правительстве обдумывают возможность совмещения этих проектов в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Предполагается, что при постановке такой задачи и в случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году. Как ожидается, эту ракету с дальностью более 300 км в будущем смогут запускать как с наземной подвижной пусковой установки, так и с военных кораблей, истребителей и патрульных самолетов Kawasaki P-1.

При принятии на вооружение она может быть использована на отдаленных островах для нанесения ударов по кораблям потенциального противника, однако в случае размещения на кораблях или самолетах ракета может быть применена и для удара по базам противника.

Вместе с тем в правящих кругах Японии есть и сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны, несмотря на опасения вокруг КНДР, поэтому упор будет сделан на обороне островов.

В прошлом Япония уже разрабатывала ракеты, которые могут быть отнесены к классу крылатых, пишет издание. Это ракета SSM-1 для берегового противокорабельного комплекса, ее модифицированная версия SSM-1B, а также авиационная противокорабельная ракета ASM-2. Однако крылатые ракеты для нанесения удара по наземным целям в Японии ранее не разрабатывались.