Сотрудники Восточного не знают, куда делся выселенный с космодрома кот



Кот, живший в 100 метрах от стартового комплекса ракеты-носителя Союз на новом космодроме Восточный. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Ковалев Кот, живший в 100 метрах от стартового комплекса ракеты-носителя Союз на новом космодроме Восточный. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Ковалев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости, Елена Тимошенко. О судьбе кота, который жил рядом со стартовым столом космодрома Восточный в Амурской области, ничего неизвестно, рассказали РИА Новости сотрудники космодрома.

До первого пуска на Восточном примерно в ста метрах от стартовой площадки, рядом с мобильной башней обслуживания, жил черный кот: его принес и оставил кто-то из рабочих. На время подготовки и проведения пуска бездомное животное эвакуировали со стартового комплекса.

"Кота увезли в Циолковский (наукоград рядом с космодромом - ред.), где он сейчас - неизвестно. Тогда на стартовом столе работали сотни людей, сложно сказать, где сейчас кот. Сложно сказать, откуда он появился, пришел сам или принесли", - вспоминают сотрудники.

По их словам, в вахтовом городке на Восточном есть и другие животные.

"На КПП щенков много, молоко им покупаем", - сказал один из собеседников агентства.

Космодром Восточный строится около города Циолковский в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного успешно прошел 28 апреля 2016 года.