В Черном море заметили французский "фрегат-невидимку"
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Фрегат ВМС Франции La Guepratte.
Источник: © AFP 2017 / Eric Estrade
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ракетный "фрегат-невидимка" ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря. Информация и фотографии появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.
Toulon based La Fayette class @MarineNationale frigate Guépratte F714 transited Bosphorus & entered Black Sea at dusk 15:00Z pic.twitter.com/E65gZpLaYJ
- Yörük Ik (@YorukIsik) 19 ноября 2017 г.
На снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte. По данным открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах и несет несколько ракет и вертолет Panther, говорится на сайте французского Минобороны. Класс La Fayette включает пять кораблей, первый из которых - собственно La Fayette - спустили на воду в 1992 году.
Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз фрегат класса La Fayette побывал там в марте текущего года. Он посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях.
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20.11.2017
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