Эксперт рассказал о причинах сокращений в Вооруженных силах



Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Численность Вооруженных сил России указом президента РФ уменьшена на 293 должности гражданского персонала в связи с необходимостью выполнения новых задач, заявил РИА Новости в пятницу российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, опубликованным в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, штат Вооруженных сил РФ с 1 января 2018 года будет установлен "в количестве 1,902,758 единиц, в том числе 1,013,628 военнослужащих".

Согласно предыдущему указу главы российского государства, с 1 июля 2017 года в ВС РФ была установлена штатная численность 1,903,051 человек, в том числе 1,013,628 военнослужащих.

"У нас численность порядка миллиона человек военнослужащих давно уже устанавливается. Указ издается на каждый год. Видимо, появилась необходимость у министерства обороны в уменьшении штатной численности гражданских должностей в связи с необходимостью выполнения новых задач", - сказал Мураховский.

Он отметил, что никакие изменения в штатно-должностной структуре ВС РФ невозможны без утверждения их указом президента.

Эксперт затруднился назвать, какие именно должности гражданского персонала российского военного ведомства подверглись сокращению. "Гражданские служащие у нас на всех уровнях есть - от бригады", - пояснил Мураховский.