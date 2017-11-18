Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
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Военнослужащие Канады на военных учениях НАТО в Латвии. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Сергей Мелконов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО придерживается политики открытых дверей, однако такие страны, как Украина и Грузия, пока не готовы к вступлению в альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на Форуме Галифакса по международной безопасности. Об этом сообщает "Укринформ".
Отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины и Грузии в ряды НАТО, генсек альянса подчеркнул, что этим двум государствам сначала необходимо сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией, усилении демократии". Также он добавил, что Североатлантический альянс помогает им "с внедрением этих реформ".
"Для членства в НАТО государство обязательно должна соответствовать определенным стандартам", - отметил Столтенберг. При этом он добавил, что двери организации остаются открытыми.
"Двери НАТО - открыты, и лучшим доказательством этого является тот факт, что с окончания холодной войны по настоящее время количество членов альянса почти удвоилось", - заключил глава организации.
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18.11.2017
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