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Посольство Украины в США: в оборонном бюджете США предусмотрено выделение $350 млн на помощь Украине

20.11.2017 Интерфакс-АВН 48 0
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Флаги Украины и США. Архивное фото
Флаги Украины и США. Архивное фото.
Источник: © Flickr / U.S. Army Europe Images

Киев. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", который содержит разрешение на выделение $350 млн для предоставления помощи Украине, сообщает посольство Украины в США.

"Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия отмеченного документа, который отныне направляется на подпись президенту США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook в четверг вечером.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах.

В документ, включены положения, которые позволяют использовать средства оборонного бюджета США на потребности реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления возможностей воздушных и военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - рассказали в посольстве Украины в США.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Украина
Проекты
Медицина

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