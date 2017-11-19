Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin
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Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США.
Источник: © Фото : MoD/Crown copyright 2015
Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме заявили, что это делается для "сдерживания агрессии пророссийски настроенных сепаратистов", сообщил в интервью телеканалу ABC News сообщил официальный представитель Госдепартамента.
Для начала поставок летального вооружения решение должен одобрить Конгресс.
В следующем году на "сдерживание России в Европе" в оборонном бюджете США заложено 4,6 миллиарда долларов. Из них 350 миллионов предназначено для оказания военной помощи Украине.
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19.11.2017
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