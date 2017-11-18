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Первый полет самолёта А-100 подтверждает высокий потенциал российской промышленности - Мантуров

20.11.2017 Интерфакс-АВН 58 0
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская промышленность ведёт опережающие мировой уровень исследования и создаёт уникальные радиоэлектронные комплексы, завал глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя первый полет нового самолета А-100.

"Полёт А-100 свидетельствует о высоком потенциале отечественной промышленности", - сказал Д.Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По мнению главы Минпромторга, успешный первый полёт А-100 свидетельствует, что "потенциал отечественной промышленности позволяет вести опережающие мировой уровень исследования и создавать уникальные радиоэлектронные комплексы".

В субботу первый полёт совершил многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100, который способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

"А-100 взлетел с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) и продемонстрировал штатное поведение на всех режимах. Пилотировал его экипаж ТАНТК им. Г.М. Бериева", - сообщили в пресс-службе.

Год назад Д.Мантуров посетил ТАНТК им. Г.М. Бериева, осмотрел рабочие цеха, обсудил с руководством вопросы выполнения гособоронзаказа и обеспечения предприятия контрактами. Тогда же он сообщил, что предприятию будет предоставлена бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд рублей с целью снижения долговой нагрузки, обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего развития. Это решение Минпромторга России помогло ТАНТК им. Г.М. Бериева сохранить производственный процесс, не снижая темпа работ.

Новый многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 придёт на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Вместо радиотехнической системы "Шмель", установленной на них, он оснащён системой нового поколения, изготовленной на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для её обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

Всё радиотехническое оборудование этой "летающей лаборатории" создано Федеральным научно-производственным центром АО "Концерн Вега" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.

Исследования и разработки по созданию и модернизации авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения ведутся в рамках гособоронзаказа, а некоторые ключевые технологии отрабатываются в рамках федеральных целевых программ.

Помимо этого, осуществляется плановая модернизация радиоэлектронных комплексов, уже состоящих на вооружении Воздушно-космических Сил России - в частности, А-50 модернизируют до уровня А-50У.
18.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ

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