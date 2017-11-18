Северная верфь и Норебо договорились о строительстве шести рыбопромысловых судов
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Северная верфь и Норебо подписали контракт В. Орлов и И. Пономарев.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судостроительный завод «Северная верфь» заключил контракты на строительство серии из шести рыбопромысловых судов – морозильных траулеров-процессоров для компаний, входящих в Группу «Норебо». Траулеры будут построены по проекту 170701, передовому не только для российской, но и для мировой рыбопромышленной индустрии.
Заказчиками строительства шести траулеров стали пять рыбодобывающих компаний Норебо: АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Альтернатива», ОАО «Карельские морепродукты» и АО «Мурманский Губернский Флот».
Новые траулеры-процессоры получат уникальное капсулообразное строение корпуса, их наибольшая длина составит более 80 м. Валовая вместимость судна - более 3500 регистровых тонн. Все суда будут оборудованы современными рыбообрабатывающими фабриками, позволяющими производить широкий ассортимент филе из трески и пикши в объёме более 21 тонны продукции, а также не менее 7 тонн рыбной муки в сутки. Планируется производить продукцию и из других промысловых видов, таких, как палтус и морской окунь. Морозильное оборудование каждого траулера позволит обеспечить суммарную производительность более 60 тонн продукции в сутки.
Руководство Норебо намерено включить проекты на строительство шести судов в заявления на получение долей инвестиционных квот в этом году. Использовать новые суда планируется в Северном рыбохозяйственном бассейне для промысла трески и пикши, а также других видов водных биоресурсов.
Общий объем инвестиций Норебо в обновление своего флота на российском судостроительном предприятии составит более 21 миллиарда рублей. Закладка первого судна намечена на третий квартал 2018 года. В настоящее время Северная верфь планирует работы по подготовке конструкторской и технологической документации совместно с российским конструкторским бюро.
Директор ООО «Управляющая компания Норебо» Виталий Орлов сообщил: «Мы приняли принципиальное решение об инвестиции в строительство современных и прогрессивных по своему дизайну рыбопромысловых судов. Для нас важно, что такие сложные по проектированию и строительству суда будут созданы на российском предприятии с более чем 100-летней историей.
Новые траулеры предназначены для работы в сложных условиях арктического региона. Они позволят выпускать на борту большой ассортимент высококачественной рыбопродукции. Мы верим в возрождение российского гражданского судостроения, и реализация данных инвестиционных проектов позволит нам внести свой персональный вклад в возрождение отечественного судостроения».
Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев отметил: «Для Северной верфи этот контракт важен не только как бизнес-проект и возможность загрузить производственные мощности. Но он еще очень важен с точки зрения перспективы получения нашим заводом значительного опыта работы над таким авангардным проектом. Мы гордимся тем, что будем сопричастны появлению в отечественном флоте этих шести суперсовременных траулеров». Игорь Пономарев добавил, что все траулеры должны быть построены к 2023 году. «Сейчас самое главное, - сказал он, - организовать работу по подготовке проектной документации, разработать детальный график строительства, оптимально вписав его в нашу текущую деятельность, и спланировать логистику поставок».
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18.11.2017
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