Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Дежурные офицеры Минобороны получили доступ к базам данных органов власти

20.11.2017 РИА Новости 78 0
0
Понравилась новость?
 +2
Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дежурные офицеры министерства обороны РФ получили доступ к базам данных органов исполнительной власти, что позволяет создать систему, формирующую интегрированную карту обстановки из разрозненных источников, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, доступ был получен еще в 2016 году, но официально ведомство сообщило об этом только сейчас.

"В 2016 году на базе открытой сети обеспечивается доступ оперативных дежурных смен к единым базам данных федеральных органов исполнительной власти, что позволяет создать геоинформационную систему, формирующую из разрозненных источников интегрированную карту обстановки", - сказал Мизинцев на III межведомственной научно-практической конференции.

По его словам, в результате открытый сегмент функциональной подсистемы межведомственного взаимодействия становится надежным инструментом оперативной работы в повседневной деятельности.

Как напомнил глава оборонного центра, в 2015 году состав министерств и ведомств, включенных в открытую сеть, значительно расширился. При этом реализуется ряд сервисов, являющихся уникальными инструментами для решения таких важных задач, как создание единой базы данных в области обороны и повышение качества информационного обеспечения военного руководства страны.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы