Дежурные офицеры Минобороны получили доступ к базам данных органов власти
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Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дежурные офицеры министерства обороны РФ получили доступ к базам данных органов исполнительной власти, что позволяет создать систему, формирующую интегрированную карту обстановки из разрозненных источников, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, доступ был получен еще в 2016 году, но официально ведомство сообщило об этом только сейчас.
"В 2016 году на базе открытой сети обеспечивается доступ оперативных дежурных смен к единым базам данных федеральных органов исполнительной власти, что позволяет создать геоинформационную систему, формирующую из разрозненных источников интегрированную карту обстановки", - сказал Мизинцев на III межведомственной научно-практической конференции.
По его словам, в результате открытый сегмент функциональной подсистемы межведомственного взаимодействия становится надежным инструментом оперативной работы в повседневной деятельности.
Как напомнил глава оборонного центра, в 2015 году состав министерств и ведомств, включенных в открытую сеть, значительно расширился. При этом реализуется ряд сервисов, являющихся уникальными инструментами для решения таких важных задач, как создание единой базы данных в области обороны и повышение качества информационного обеспечения военного руководства страны.
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17.11.2017
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