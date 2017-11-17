Сирийские военные потеряли поставленное Россией оружие
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Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте, одной из зон деэскалации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Dicrectorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
Исламистам достались автоматы Калашникова, несколько реактивных огнеметов "Шмель" и патроны к крупнокалиберным пулеметам. Все это оружие было поставлено Дамаску Россией в рамках поддержки борьбы с терроризмом.
Помимо стрелкового оружия Сирии поставляется и бронетехника, в частности танки Т-90. Несколько этих машин сирийцы потеряли уничтоженными, другие были захвачены боевиками.
Россия перебрасывает военные грузы в Сирию на кораблях ВМФ. Российский посол в этой стране Александр Кинщак отмечал, что часть поставок Дамаску осуществляется безвозмездно либо на льготных условиях.
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17.11.2017
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