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Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США

20.11.2017 ТАСС 61 0
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Солдаты украинской армии во время учений
Солдаты украинской армии во время учений.
Источник: © ЕРА/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Кандидат в замглавы минобороны США отметил, что данная стратегия направлена на сдерживание дальнейшей агрессии России в регионе

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Поставки летального оружия Украине отвечают интересам США. Такое мнение выразил в четверг в Сенате Конгресса выдвинутый на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.

"Я выступаю за оказание Соединенными Штатами содействия Украине в сфере безопасности, призванное укрепить ее вооруженные силы, чтобы она смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность, - отметил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил, посвященных утверждению его кандидатуры. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Законодатели, в частности, поинтересовались у него, "в интересах ли США предоставление летального оружия Украине". "Да", - ответил Руд.

"Оказание помощи Украине и другим странам в том регионе - часть более широкой стратегии США по сдерживанию дальнейшей агрессии России против Украины и других стран", - заявил кандидат в замглавы минобороны. По его словам, "такие страны, как Украина, должны иметь возможность защитить свой суверенитет, проводить реформы, налаживать более тесные связи с США и нашими союзниками по НАТО".

Конгресс США как раз в четверг одобрил оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, начавшийся 1 октября, в размере $692 млрд. В соответствующий законопроект вошли и статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера. Пентагону разрешается израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительных вооружений, техники, на подготовку украинских военнослужащих. Предусмотрены и ограничения - половину этой суммы глава министерства сможет использовать только после того, как заверит Конгресс в проведении украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере.

49-летний Руд в 2007-2009 годы исполнял обязанности замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Ранее был старшим директором в Совете национальной безопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны, работал на разных должностях в ЦРУ.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Украина

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