Налет БЛА подразделений ЮВО на Северном Кавказе за учебный год составил около 10 тыс. часов
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Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ЦАМТО, 16 ноября. Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, подвели итоги за учебный год.
За время обучения налет БЛА расчетов объединения составил около 10 тыс. часов (за это время аппараты преодолели более 55 тыс. км), что на 25% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
Комплексы БЛА в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.
Расчеты БЛА осуществляли контроль за выдвижением и развертыванием соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО в ходе учений и внезапных проверок, что позволило объективно оценить их боеготовность.
Беспилотники также активно применялись на различных полевых занятиях для анализа эффективности поражения целей, корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, в интересах разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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16.11.2017
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