Налет БЛА подразделений ЮВО на Северном Кавказе за учебный год составил около 10 тыс. часов



Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 16 ноября. Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, подвели итоги за учебный год.

За время обучения налет БЛА расчетов объединения составил около 10 тыс. часов (за это время аппараты преодолели более 55 тыс. км), что на 25% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Комплексы БЛА в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

Расчеты БЛА осуществляли контроль за выдвижением и развертыванием соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО в ходе учений и внезапных проверок, что позволило объективно оценить их боеготовность.

Беспилотники также активно применялись на различных полевых занятиях для анализа эффективности поражения целей, корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, в интересах разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.