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Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню

17.11.2017 Lenta.ru 206 0
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Уничтоженный боевиками танк Т-90
Уничтоженный боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) танк Т-90 сирийской армии.
Источник: Телеграм-канал Directorate 4

Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) уничтожили танк Т-90 сирийской армии и более десяти военнослужащих в ходе боев под Абу-Камалем. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. Directorate 4 утверждает, что это первый случай, когда подобное произошло с Т-90. Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, поскольку, в частности, сведений о характере повреждений другого Т-90, подбитого в Сирии в 2016 году, нет.

Это не первый Т-90, потерянный сирийскими военными. Некоторые машины были захвачены боевиками в качестве трофеев.

Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года они приняли участие в боях в Алеппо.
16.11.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"

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