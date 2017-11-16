Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
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Уничтоженный боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) танк Т-90 сирийской армии.
Источник: Телеграм-канал Directorate 4
Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) уничтожили танк Т-90 сирийской армии и более десяти военнослужащих в ходе боев под Абу-Камалем. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
На фотографиях, распространенных ИГ, видно, что у танка оторвало башню. Directorate 4 утверждает, что это первый случай, когда подобное произошло с Т-90. Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, поскольку, в частности, сведений о характере повреждений другого Т-90, подбитого в Сирии в 2016 году, нет.
Это не первый Т-90, потерянный сирийскими военными. Некоторые машины были захвачены боевиками в качестве трофеев.
Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года они приняли участие в боях в Алеппо.
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16.11.2017
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