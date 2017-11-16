В 2018 году в ВДВ поступят подвижные средства ремонта и эвакуации с возможностью их десантирования
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Военные учения десантно-штурмовой бригады ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 16 ноября. В 2018 году в ВДВ поступит более 30 ед. модернизированных БРЭМ-Д, которые после десантирования в тылу условного противника будут выполнять задачи по восстановлению боеспособности боевой техники и вооружения, в том числе и специального.
Первые партии БРЭМ-Д уже поступили в соединения ВДВ, дислоцированные в Иванове, Туле и Пскове.
Боевая машина обладает возможностью десантирования парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации на парашютной системе МКС-350.
С началом нового учебного периода специалисты ремонтных подразделений ВДВ будут использовать возможности поступившей специальной техники в ходе учений различного уровня не только в тыловой зоне, но и на переднем крае, при непосредственном воздействии огневых средств условного противника, применяя модернизированную бронированную ремонтно-эвакуационную технику.
В процессе подготовки специалисты-ремонтники ВДВ в обязательном порядке принимают участие в тактических учениях, повышая живучесть и боеспособность парашютно-десантных подразделений.
Обучение специалисты проходят преимущественно в полевых условиях, где применяя возможности модернизированной техники, десантники на практике учатся выявлять вышедшую технику из строя, выполнять сварочные, демонтажно-монтажные работы для возвращения боевой техники в строй, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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16.11.2017
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