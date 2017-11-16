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Грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС

17.11.2017 ТАСС 108 0
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Стыковка грузового корабля Cygnus с МКС
Стыковка грузового корабля Cygnus с МКС.
Источник: © NASA TV via AP

Корабль доставил на станцию 3338 кг грузов

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль Cygnus во вторник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в Twitter Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Грузовой корабль Cygnus компании Orbital ATK был успешно пристыкован к МКС в 07:15 ET (15:15 мск), где он будет оставаться до начала декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщается на портале Spaceflight.com, корабль приблизился к МКС на расстояние в 12 метров, после чего астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи использовал дистанционный манипулятор для его захвата, чтобы подвести к стыковочному модулю.

На борту корабля, получившего наименование "Джин Сернан" в память об американском астронавте Юджине Сернане (1934-2017), на МКС доставлено 3338 кг грузов, в том числе 1240 кг продовольствия, 851 кг оборудования для станции и 740 кг оборудования для научных экспериментов.

Первоначально запуск ракеты-носителя Antares с транспортным грузовым кораблем был запланирован на субботу, но был отменен за минуту до старта и перенесен на воскресенье. Причиной послужило появление воздушного судна в зоне стартовой площадки на Уоллопс-Айленд. Позже выяснилось, что это был легкий самолет, который пролетел в 10 километрах от берега на высоте 150 метров.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Orbital ATK
Проекты
МКС

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